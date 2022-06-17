Мантуров оценил объем поставленных через серый импорт товаров в $2 млрд

По его словам, в основном через параллельный импорт в Россию ввозились автомобильные запчасти, потребительские товары и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры «отказались поставлять напрямую»

За время действия параллельного импорта в Россию были поставлены импортные товары на сумму около $2 млрд, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы видим, что чуть больше чем месяц действует правило утвержденное, и за этот период времени, по информации от таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны», — сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Мантурова, в основном это запчасти для автомобилей, потребительские товары для магазинов и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры «отказались поставлять напрямую».

Параллельный, или серый, импорт предполагает возможность ввоза товаров без согласия правообладателя через третьи страны. В России он был запрещен, но в марте на фоне западных санкций правительство частично отменило ответственность за такое нарушение. Разрешение импортировать в страну товары иностранного производства без лицензии правообладателя коснется только продукции предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.

Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, устанавливает Минпромторг. В начале мая в перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mercedes-Benz и другие), железнодорожные локомотивы, саженцы, моторное топливо и смазочные материалы, редкоземельные металлы, резиновые изделия, спортинвентарь и другие товары. Мантуров отметил, что бренды могут быть исключены из списка, если компания возобновит работу в России.