«Дома надежнее»: главное из выступления Путина на ПМЭФ-2022

Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФа. Он обозначил основные принципы развития российской экономики и анонсировал реформу регулирования бизнеса. Главное — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

О санкциях, Западе и спецоперации

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры».

«Изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде... Не будет».

«Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. <…> Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них у некоторых до 20%».

«Отрыв от реальности, от запросов общества [на Западе] неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. <…> Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».

«Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передергивание фактов».

«В последнее время все чаще слышу про так называемую путинскую инфляцию на Западе. <…> Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии».

О зерне: «Что касается украинских поставок — мы не препятствуем, ради бога, не мы же заминировали проходы в Черном море. <…> Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».

«На смену экономике «мнимых сущностей» (доллар, евро) приходит экономика реальных ценностей и активов».

«Нахрапом, с наскока смять экономику России» не вышло, заявил Путин. «Чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны».

О возможном членстве Украины в ЕС: «Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор».

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

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О ядерном оружии: «Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета». Video

О принципах развития экономики

1. Открытость. «По-настоящему суверенные государства всегда нацелены на равноправное партнерство. Мы будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, таких много, я не буду перечислять, это подавляющее число людей на земле».

2. Опора на предпринимательские свободы. «Каждая инициатива должна получить поддержку и пространство для реализации. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит благодаря частному бизнесу».

«Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной. <…> Для возможных наследников капитала еще неизвестно, что важнее — деньги или доброе имя, — это уж точно никто не промотает и никто не пропьет». «Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов».

3. Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика.

4. Социальная справедливость. «Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах. Мы тоже не являемся чемпионами по решению этих задач».

5. Опережающее развитие инфраструктуры. «Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту федеральной сети автодорог. За пять лет не менее 85% ее протяженности должны быть приведены в нормативное состояние».

6. Достижение технологического суверенитета — сквозной принцип. «Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными копиями иностранные товары, то будем находиться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди».

Предложения

На постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.

«В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки».

Пересмотреть параметры крупного и особо крупного ущерба.

Декриминализация экономических составов, касающихся работы без лицензии или аккредитации.

Пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия.

Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам.