«Дома надежнее»: главное из выступления Путина на ПМЭФ-2022
О санкциях, Западе и спецоперации
- «Соединенные Штаты, провозгласив победу в Холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры».
- «Изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде... Не будет».
- «Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. <…> Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них у некоторых до 20%».
- «Отрыв от реальности, от запросов общества [на Западе] неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе — и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. <…> Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».
- «Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев. Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передергивание фактов».
- «В последнее время все чаще слышу про так называемую путинскую инфляцию на Западе. <…> Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии».
- О зерне: «Что касается украинских поставок — мы не препятствуем, ради бога, не мы же заминировали проходы в Черном море. <…> Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».
- «На смену экономике «мнимых сущностей» (доллар, евро) приходит экономика реальных ценностей и активов».
- «Нахрапом, с наскока смять экономику России» не вышло, заявил Путин. «Чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы — это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны».
- О возможном членстве Украины в ЕС: «Мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор».
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
- О ядерном оружии: «Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета».
О принципах развития экономики
1. Открытость. «По-настоящему суверенные государства всегда нацелены на равноправное партнерство. Мы будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, таких много, я не буду перечислять, это подавляющее число людей на земле».
2. Опора на предпринимательские свободы. «Каждая инициатива должна получить поддержку и пространство для реализации. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит благодаря частному бизнесу».
«Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной. <…> Для возможных наследников капитала еще неизвестно, что важнее — деньги или доброе имя, — это уж точно никто не промотает и никто не пропьет».
«Последние события только подтвердили то, о чем я говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов».
3. Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика.
4. Социальная справедливость. «Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах. Мы тоже не являемся чемпионами по решению этих задач».
5. Опережающее развитие инфраструктуры. «Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту федеральной сети автодорог. За пять лет не менее 85% ее протяженности должны быть приведены в нормативное состояние».
6. Достижение технологического суверенитета — сквозной принцип. «Импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить пусть и самыми качественными копиями иностранные товары, то будем находиться в позиции постоянно догоняющих. А надо быть на шаг впереди».
Предложения
- На постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.
- «В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки».
- Пересмотреть параметры крупного и особо крупного ущерба.
- Декриминализация экономических составов, касающихся работы без лицензии или аккредитации.
- Пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу и продления сроков предварительного следствия.
- Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам.
- Запуск промышленной ипотеки под 5%. «Создание производственных корпусов с нуля до сих пор занимает два-три года, при этом приобретение готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам. Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент — промышленную ипотеку».
- Снизить ставку по льготной ипотеке до 7% с действующих 9%, зафиксированных в мае. Срок программы останется прежним — до конца этого года. Суммы также сохранятся: максимальный размер кредита для Москвы и Петербурга — 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.
- 120 млрд руб. из ФНБ для наращивания возможностей Фабрики проектного финансирования ВЭБа — мера должна обеспечить дополнительное кредитование проектов в объеме около 0,5 трлн руб.