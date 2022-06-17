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ПМЭФ-2022 ,  
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Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов

Это решение глава Минцифры объяснил наличием «более серьезных насущных проблем». При этом в ведомстве рассчитывают впоследствии вернуться к проекту

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило перенос выдачи цифровых паспортов. Об этом глава ведомства Максут Шадаев сообщил «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы пока отложили этот вопрос [о выдачe цифровых паспортов] в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — сказал Шадаев.

Власти рассчитывают впоследствии к этому вернуться, добавил он.

МВД будет аннулировать бумажный паспорт при выдаче электронного
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

О том, что Минцифры перенесло выпуск электронных паспортов на неопределенное время, ранее писал Forbes со ссылкой на источники, участвовавшие в разработке проекта. От них решили отказаться «по финансовым причинам», рассказали собеседники. Оформление цифрового паспорта обходилось бы в 1 тыс. руб., а бумажного — в 300 руб. Такая разница в цене вызвала бы широкий общественный резонанс, указали источники. По данным издания, технически проект уже был готов, но в правительстве не согласовали его запуск.

Другой причиной назвали дефицит материалов для электронных носителей. «В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт», — отметил собеседник Forbes.

Весной прошлого года Минцифры сообщило о планах ввести электронные паспорта по всей России до 2023 года. Пилотными площадками могут стать Москва, Подмосковье и Татарстан, говорил Шадаев позднее. Бумажный паспорт предлагалось заменить на смарт-карту и на мобильный цифровой ID. Как сообщали в МВД, вначале власти собирались выдать не менее 100 тыс. цифровых удостоверений личности.

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