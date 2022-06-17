Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России

Кабмин Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля 2022 года. Ранее россиянам для поездки на Украину и пребывания в ней на протяжении 90 дней виза не требовалась

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Украина с 1 июля 2022 года введет визовый режим для граждан России «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности», сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня кабмин должен принять это важное решение», — написал он.

По его словам, после решения кабмина визовый режим с Россией начнет действовать с 1 июля 2022 года.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Петиция о введении визового режима с Россией была обнародована на сайте президента 11 февраля 2022 года, Зеленский дал на нее ответ 25 мая. На тот момент документ набрал 26,7 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

«Поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан России на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос», — говорилось в ответе Зеленского на петицию.

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Ранее между Россией и Украиной действовал безвизовый режим. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну. Въехать на Украину можно было при наличии загранпаспорта со сроком действия дольше срока окончания поездки.



В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Украина запрещала въезд иностранцев в страну, однако запрет был заменен на карантинные ограничения при въезде: требование справки о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, после чего Зеленский ввел военное положение и заявил о разрыве с Россией дипломатических отношений. 22 мая Верховная рада продлила военное положение на Украине до 23 августа.

По данным портала Visit Ukraine, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение, но въезд и выезд иностранных граждан наземным транспортом разрешен. Продолжают работать украинские пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией, однако пункты пропуска на границах с Россией, Белоруссией и непризнанной Приднестровской республикой закрыты.