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Генпрокурор Краснов исключил деление бизнеса в России на «свой-чужой»

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Органы прокуратуры оказывают защиту как российским, так и иностранным предпринимателям, Россия не делит бизнес на свой и чужой, заявил «РИА Новости» генеральный прокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы не делим добросовестный бизнес на «свой-чужой». При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчеркиваю, что иностранные инвестиции в России надежно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры», — сказал Краснов.

По его словам, прокуратура будет пресекать факты ущемления прав и чрезмерного внимания со стороны контролеров, так что отечественные и иностранные предприниматели, которые добросовестно исполняют обязательства, всегда получат защиту.

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С конца февраля иностранные инвесторы после начала военной операции на Украине начали выводить свои активы из России. Из-за большого объема выведенных средств Центробанк временно ограничил возможность вывода активов за рубеж, в том числе для иностранных инвесторов.

В апреле регулятор представил отчет за первые три месяца 2022 года, в котором было указано, что чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $64,2 млрд. Выше показатель поднимался в 2014 году: тогда чистый отток капитала из России за четвертый квартал составил $152,1 млрд.

Позднее регулятор допустил, что к концу 2022 года чистый вывоз капитала частным сектором может составить $151 млрд.

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Игорь Краснов генеральный прокурор Бизнес ПМЭФ
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