Мутко оценил перспективы пересадки на Lada
Госслужащие могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства, если те будут качественными, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко, передает корреспондент РБК.
«Я на эту тему [чтобы пересесть на Lada] не думал. Но вообще в истории российского государства было три-четыре попытки пересадить [на отечественные автомобили]. Я думаю, что все они разбиваются о стоимость и качество. Потому что у любой организации есть лимит на обслуживание автомобилей, если все будет укладываться, никто не будет спорить — пересядут и будут ехать», — сказал Мутко.
На вопрос, согласится ли он пересесть на Lada, если автомобиль будет качественным, Мутко ответил: «Почему бы нет».
«Мы еще несколько лет назад не знали, что такое корейский автомобиль. А я помню, я главой района был, вице-губернатором Питера, я никогда не ездил на иностранных машинах. У нас были «Волги» — сперва 2410, потом 31-я. А потом это все исчезло, и это не зависело от чиновников», — сказал Мутко.
По словам главы «Дом.РФ», в собственности госкомпании нет машин, так как все ее служащие ездят на собственных автомобилях.
Накануне глава АвтоВАЗа, который производит автомобили Lada, Максим Соколов дал интервью телеканалу РБК и заявил, что считает «отличной» идею «пересадить» 2,5 млн российских чиновников на эти машины. По его словам, для этого компании потребуется около двух лет. В прошлом году АвтоВАЗ произвел чуть больше 430 тыс. автомобилей.
В тот же день губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал, что готов пересесть на Lada, если машина будет заводиться при минус 50 градусов. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что каждый российский госслужащий «готов ко всему».
С 3 марта АвтоВАЗ неоднократно отправлял сотрудников в простой из-за нехватки комплектующих для выпуска автомобилей. В июне предприятие возобновило выпуск автомобилей Lada Granta, но, как выяснил портал Autonews.ru, в так называемой упрощенной версии, без антиблокировочной системы и подушек безопасности.