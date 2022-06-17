Что даст Украине и Молдавии рекомендация на прием в Евросоюз И почему у Еврокомиссии возникли вопросы к Грузии

Рекомендация Еврокомиссии предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в ЕС открывает длительный процесс переговоров и реформ. РБК разбирался, какие вехи ждут страны на пути в ЕС

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Какой вердикт вынесла Еврокомиссия по заявкам Украины, Молдавии и Грузии

В пятницу Еврокомиссия выпустила рекомендации по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Три страны подали заявки на вступление в Евросоюз после начала российской военной спецоперации: Украина — 28 февраля, а Молдавия и Грузия — 3 марта. ЕК оценивала их по трем видам критериев: политическим, экономическим и по способности страны взять на себя обязательства страны — члена ЕС.

В пресс-релизе по итогам заседания говорится, что ЕК рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива», ЕК рекомендовала предоставить ей статус кандидата в члены ЕС после того, как Тбилиси выполнит «ряд обозначенных приоритетных задач». На это Грузии отвели срок до конца 2022 года.

«Заявка у Грузии сильная... Но для успеха стране сейчас нужно сплотиться политически, чтобы определить общую линию по структурным реформам в направлении ЕС», — пояснила в ходе пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Говоря об Украине, фон дер Ляйен заявила, что та «ясно продемонстрировала стремление и решимость соответствовать европейским ценностям и стандартам» и что процесс ее вступления в ЕС «основан на заслугах». При этом глава ЕК решила поддержать Киев не только словами: для пресс-конференции она оделась в цвета украинского флага — на ней были желтый блейзер и синие брюки. Украинский президент Владимир Зеленский моментально отреагировал на заявление фон дер Ляйен, написав в Twitter, что «это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит победу [Украины]». Он добавил, что благодарен главе ЕК и каждому ее члену за «историческое решение» и что ожидает его поддержки в ходе саммита Евросовета 23–24 июня.

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Что страны ждет дальше

Предоставление Украине и Молдавии статуса страны — кандидата в ЕС должно быть одобрено лидерами всех 27 стран объединения на саммите Евросовета. Однако, несмотря на рекомендацию ЕК, внутри Евросоюза нет единства по этому вопросу. Агентство Bloomberg сообщало, что Нидерланды и Дания выступили против. В Копенгагене аргументируют отказ тем, что готовность Киева к взятию на себя необходимых обязательств в рамках ЕС находится пока «в целом в очень ранней стадии». В то же время лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии по итогам переговоров с Зеленским в Киеве 16 июня призвали другие страны поддержать предоставление Украине и Молдавии соответствующего статуса.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархели напомнил, что предоставление статуса кандидата в члены ЕС еще не ведет к членству в союзе. «Сегодня мы принимаем только первое решение в процессе вступления в ЕС, предлагая предоставить статус кандидатов. Речь не идет о начале переговоров по вступлению. Когда будут выполнены условия, мы вернемся к вопросу и обсудим, соблюдены ли все критерии для следующего шага, но это решение не сегодняшнего дня», — сказал он.

Как Грузия стала особым случаем

Грузии статус кандидата решили пока не предоставлять, хотя все три страны одновременно проходили предыдущие процедуры сближения с Европейским союзом. Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли было заключено Брюсселем с Тбилиси одновременно с такими же соглашениями с Киевом и Кишиневом — 27 июня 2014 года. В 2017 году вместе с гражданами двух других стран грузины получили право на краткосрочные безвизовые поездки в страны Европейского союза. Как и правительства Украины и Молдавии, грузинское неизменно декларировало стремление к обретению членства в Евросоюзе, причем эту линию поддерживали и президент, и кабинет министров. В Молдавии же во время президентства Игоря Додона (2016–2020 годы) были разногласия между главами государства и правительства о внешнеполитическом курсе. Додон был сторонником сближения с Россией.

Перед опубликованием рекомендации Еврокомиссии эксперты ожидали, что позиция по Грузии будет отличной. «Грузия — это парадокс. С одной стороны, реализация экономической части Соглашения об ассоциации (СА) и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) с ЕС впечатляет. В этом отношении она превзошла не только Украину и Молдову, но и некоторые страны-кандидаты на Западных Балканах. <…> С другой стороны, ее политический режим в течение многих лет противоречил фундаментальным ценностям ЕС в отношении функционирования демократических институтов и верховенства права. В основе проблем лежит концентрация эффективной политической власти в руках неизбираемого, неподотчетного олигарха Бидзины Иванишвили, воплощающая парадигму захваченного государства», — говорилось в обзоре CEPS (Центра изучения европейской политики).

В 2021 году главе Европейского совета Шарлю Мишелю пришлось вмешиваться в урегулирование кризиса между парламентской оппозицией и правящей партией «Грузинская мечта», из-за которого парламент не мог нормально работать, одним из элементов соглашения стали досрочные парламентские выборы, победу на которых вновь одержала «Мечта», основанная Иванишвили. Однако термин «захваченное государство» употреблялся и в отношении Молдавии, так описывал положение в стране Европарламент в 2018 году. Фактическим «хозяином» страны до 2019 года назывался олигарх Влад Плахотнюк. Однако в ходе вмешательства ЕС и России в 2019 году внутри страны удалось добиться формирования нового правящего альянса, а Плахотнюк из страны бежал. Грузии в одной из рекомендаций Еврокомиссии также рекомендована «деолигархизация».

Оппозиционные политики Грузии ожидали плохих новостей из Брюсселя. Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанор Мелия заранее заявил, что «вся ответственность будет возложена на власти, не выполнившие последнюю резолюцию Европарламента». В ней власти Грузии призывали перевести осужденного на шесть лет заключения экс-президента Михаила Саакашвили на лечение в Европу, а основателя оппозиционной телекомпании «Главный канал» Ники Гварамию немедленно освободить из заключения (был приговорен к трем с половиной годам за финансовые махинации). ЕНД намерено провести акцию протеста 20 июня. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария ранее предупреждала, что в случае неспособности воплотить проевропейский курс в жизнь «Мечта» «нарушит Конституцию, переходные положения которой требуют от власти неукоснительно проводить курс на вступление в НАТО и ЕС». «Грузия многие годы ждала официального признания Еврокомиссией европейской перспективы. Мы рады, что Еврокомиссия официально признала эту перспективу и предложила конкретный путеводитель для получения статуса кандидата», — сдержанно прокомментировал решение председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе (цитата по «Sputnik Грузия»).

Кто стоит на ступеньку ближе на пути в ЕС

В настоящее время статус страны — кандидата в члены ЕС имеют пять государств: Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония и Турция. Последняя подала заявку на присоединение к объединению еще в 1987 году (однако статус кандидата получила лишь спустя 12 лет, в 1999 году), в то время как остальные страны — в 2000-х годах. Тем не менее ни одна из стран пока не имеет конкретных данных, в какие сроки она сможет стать полноправным членом ЕС. Более того, в 2020 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона Евросоюз изменил процедуру принятия новых членов. Если ранее получение статуса кандидата и инициация переговоров о критериях, которые должны быть выполнены для вступления в ЕС, в обязательном порядке предполагали получение статуса страны — члена объединения, то теперь он не гарантирован. Согласно новой процедуре, Евросоюз имеет право в любой момент остановить переговоры, прекратить их или перезапустить переговорный процесс по отдельным направлениям в случае, если он не удовлетворен их ходом. К каждой из стран-кандидатов у Евросоюза остаются вопросы.

В случае с Албанией и Северной Македонией одним из главных препятствий на пути в ЕС остается высокий уровень коррупции, при этом решение о начале рамочных переговоров со странами Брюссель принял лишь в 2020 году. Сербия также давно находится у закрытых дверей ЕС из-за отказа признать независимость Косово, а также неготовности привести свою внешнюю политику в соответствие с европейской, в том числе ввести санкции в отношении России, как того требуют от нее в Брюсселе.

Турция же давно имеет репутацию самого противоречивого кандидата на вступление в ЕС. В отличие от других стран, она единственная мусульманская и густонаселенная, а большая часть ее территории находится в Азии. Формально же препятствием является неурегулированный вопрос Северного Кипра. При этом ЕС констатирует и ухудшение ситуации с демократией в стране, включая репрессии против гражданского общества, отсутствие верховенства закона, судебное вмешательство и нарушение прав человека. Об этом говорится в последнем отчете Еврокомиссии по стране. В настоящее время переговоры между Анкарой и Брюсселем приостановлены.