Мордашов предложил воспользоваться «импульсом войны», чтобы действовать

Нужно отменять валютный контроль и снимать другие барьеры, которые мешают развитию бизнеса, считает бизнесмен Алексей Мордашов. «Импульс» сложившейся ситуации нужно максимально использовать для развития экономики, добавил он

Алексей Мордашов (Фото: Сергей Фадеичев / фотохост-агентство ТАСС)

Государству нужно максимально отменять барьеры для бизнеса, ослаблять валютный контроль и ни в коем случае искусственно не ограничивать импорт или экспорт, считает крупнейший акционер и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. Об этом он заявил во время делового завтрака Сбербанка, который прошел на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

Мордашов также считает, что сложившуюся геополитическую ситуацию нужно использовать, чтобы объединиться, и действовать, поддерживая бизнес и друг друга.

«Мы и в хороших-то условиях не могли национальную экономику перестроить, а сейчас действуем в таких критических — тяжелых, полувоенных. Но, может быть, нам, россиянам нужна война, чтобы, так сказать, себя заставить действовать? Ну хорошо, давайте воспользуемся этой энергией, этим импульсом, но нам нужно быть больше одной нацией, что ли, как-то поддерживать друг друга», — рассуждал Мордашов.

В качестве примера, где такой поддержки не хватает, он привел ситуацию в компании холдинга, которая производит фанеру («Свеза», входит в «Севергрупп» Мордашова. — РБК).

«У нас 80% продукции шло на экспорт. Мы вынуждены отправлять людей в простой с оплатой двух третей [от зарплаты]. К нам прокуратура прислала 15 запросов с начала года. <...> Госинспекция по труду прислала к нам кучу проверок. Кончилось все тем, что нам выдали предостережение о необходимости соблюдать трудовое законодательство. Наши директора мало того, что борются с производственными проблемами очень острыми, так они еще ходили в прокуратуру объяснение давать», — рассказал Мордашов.

РБК направил запрос в компанию «Свеза».

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Говоря о том, какие действия надо предпринять для развития экономики, Мордашов предостерег от искусственного ограничения экспорта и импорта в условиях санкций. «Мы не должны от этого отказываться, чтобы обеспечить нужное качество жизни в нашей стране и конкурентоспособность нашего бизнеса. Только имея доступ к лучшим решениям — по крайней мере в той части мира, которая для нас доступна сегодня, — мы можем рассчитывать на лучшую конкурентоспособность, лучшие возможности развития и перестройки национальной экономики», — считает бизнесмен.

Еще одно необходимое условие развития страны — рыночная экономика. «Для этого нужно убирать максимальное количество барьеров. У нас исторически их много, мы сейчас еще создали в качестве ответной реакции на санкции», — говорил Мордашов, призывая к осторожности, чтобы не отрезать себе доступ к необходимым ресурсам.

Также «серьезным сдерживающим фактором» для развития бизнеса в текущих условиях предприниматель считает валютные ограничения. «Нам нужно восстанавливать цепочки. Нам нужно больше свободы: возможности платить за рубеж, оставлять деньги за рубежом, платить там третьим лицам и т.д. Во-вторых, мы серьезно говорим уже о чрезмерно крепком рубле. На мой взгляд, сегодня ослабление валютного контроля и выталкивание валюты за рубеж любыми способами — это благо, остро необходимое для нас», — считает глава совета директоров «Северстали».

Он также отметил, что у компании на балансе «много кеша», но куда инвестировать, бизнес не представляет. «А куда инвестировать, если продавать непонятно куда? Но нам нужны благоприятные макроэкономические индикаторы. Нам нужно понять, какой курс... По экономике мы не можем пройти на восточный регион. Если бы ставка была пониже, то мы бы получили дополнительный импульс, стимулирующий нас инвестировать», — сказал Мордашов. По его словам, компания будет переориентироваться на новые рынки сбыта, «но пока это получается очень плохо».

28 февраля Евросоюз ввел санкции против Мордашова. В тот же день пресс-служба Мордашова передала РБК комментарий предпринимателя, в котором он заявил, что не понимает причин такого шага. «Я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом», — сказал тогда он. Позднее предприниматель оспорил эти санкции в суде. В начале июня в санкционный список бизнесмена, его семью и его компании «Северсталь» и «Севергрупп» включили США.

После введения ограничений «Северсталь» прекратила экспорт продукции в ЕС. Компания также не смогла выплатить купон по облигациям на $12,6 млн, так как подразделение Citibank в Нью-Йорке отказалось проводить платеж.