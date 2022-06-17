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ПМЭФ-2022 ,  
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Силуанов предупредил о риске рецидива «голландской болезни» в экономике

Укрепление курса рубля и рост притока иностранной валюты в страну могут спровоцировать «голландскую болезнь», при которой отрасли, кроме добывающей промышленности, начинают отставать, а цены в долгосрочной перспективе расти
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Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В случае увеличения экспорта на фоне восстановления логистических цепочек, а также дальнейшего укрепления курса рубля российская экономика может вновь «заболеть «голландской болезнью», предупредил министр финансов Антон Силуанов в ходе делового завтрака Сбербанка на полях ПМЭФ-2022.

«Мы забыли совсем про «голландскую болезнь», совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические еще не выстроились, но они выстроятся и опять заболеем. Мы недавно, кстати, болели этой болезнью», — сказал Силуанов.

«Голландская болезнь» — ситуация, когда укрепление курса национальной валюты оказывает негативный эффект на экономику из-за резкого роста какого-либо сектора экономики, как правило добывающей отрасли. В итоге развитие других отраслей тормозится и мешает экономическому росту страны. Во время «голландской болезни» увеличиваются цены на сырье, идет приток иностранной валюты, укрепляется национальная валюта, растет экспорт сырья.

«Лечить эту болезнь» нужно бюджетным правилом, подчеркнул министр.

Силуанов сообщил, что государство дополнительно выделит на поддержку бизнеса, в том числе импортеров, 3 трлн руб., доведя общий запланированный на эти цели бюджет до 26 трлн руб.

«Есть деньги? Есть. Но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. <...> Когда все говорят о бюджетных правилах, которые Минфин предлагает... Мы не для того, чтобы ограничить расходы. А чтобы просто не быть зависимыми от нефтяной иглы. Потому что сейчас все нефтяные и газовые доходы тратим на расходы. Может быть такое дальше? Может быть. Но тогда наши расходы будут зависеть от ренты, которая определяется не в нашей стране, а за рубежом, и от объемов сырьевых ресурсов, которые мы экспортируем», — пояснил министр.

О том, что доминирование нефтегазового сектора и укрепление рубля могут быть чреваты «голландской болезнью», предупреждал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко в конце мая. Он считает, что из-за сильного рубля российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире, так как остальные товары, кроме того, что производит нефтегазовый сектор, становятся очень дорогими для зарубежных покупателей.

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Экономисты предупредили о риске «голландской болезни» из-за курса рубля
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Эксперт предположил, что помочь в этой ситуации мог бы фиксированный курс рубля, а не плавающий, который действует в России с конца 2014 года.

Минэкономразвития тогда же заявляло, что укрепление рубля достигло пиковых значений. «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — уточняли в министерстве.

Тогда на Мосбирже доллар стоил 57,5 руб., 17 июня — 56,7 руб.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Антон Силуанов Минфин экспорт нефти экспорт газа иностранная валюта ПМЭФ
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