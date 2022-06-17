Силуанов предупредил о риске рецидива «голландской болезни» в экономике
В случае увеличения экспорта на фоне восстановления логистических цепочек, а также дальнейшего укрепления курса рубля российская экономика может вновь «заболеть «голландской болезнью», предупредил министр финансов Антон Силуанов в ходе делового завтрака Сбербанка на полях ПМЭФ-2022.
«Мы забыли совсем про «голландскую болезнь», совсем забыли, а она вот уже. Сейчас пока ограничения по импорту, курс крепкий и импорт должен идти. У нас сейчас пока цепочки логистические еще не выстроились, но они выстроятся и опять заболеем. Мы недавно, кстати, болели этой болезнью», — сказал Силуанов.
«Лечить эту болезнь» нужно бюджетным правилом, подчеркнул министр.
Силуанов сообщил, что государство дополнительно выделит на поддержку бизнеса, в том числе импортеров, 3 трлн руб., доведя общий запланированный на эти цели бюджет до 26 трлн руб.
«Есть деньги? Есть. Но бесконечно такие траты осуществлять невозможно. <...> Когда все говорят о бюджетных правилах, которые Минфин предлагает... Мы не для того, чтобы ограничить расходы. А чтобы просто не быть зависимыми от нефтяной иглы. Потому что сейчас все нефтяные и газовые доходы тратим на расходы. Может быть такое дальше? Может быть. Но тогда наши расходы будут зависеть от ренты, которая определяется не в нашей стране, а за рубежом, и от объемов сырьевых ресурсов, которые мы экспортируем», — пояснил министр.
О том, что доминирование нефтегазового сектора и укрепление рубля могут быть чреваты «голландской болезнью», предупреждал доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко в конце мая. Он считает, что из-за сильного рубля российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире, так как остальные товары, кроме того, что производит нефтегазовый сектор, становятся очень дорогими для зарубежных покупателей.
Эксперт предположил, что помочь в этой ситуации мог бы фиксированный курс рубля, а не плавающий, который действует в России с конца 2014 года.
Минэкономразвития тогда же заявляло, что укрепление рубля достигло пиковых значений. «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — уточняли в министерстве.
Тогда на Мосбирже доллар стоил 57,5 руб., 17 июня — 56,7 руб.