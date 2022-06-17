Премьер ЦАР предложил России инвестировать в проекты с биткоином

Криптовалюты могут помочь стране развиваться в обход финансовых блокировок, считает премьер республики. ЦАР признала биткоин в качестве платежного средства второй в мире после Сальвадора в апреле текущего года

Центральноафриканская Республика (ЦАР) предлагает российским инвесторам вкладываться в проекты с биткоином, заявил «РИА Новости» премьер-министр страны Феликс Молуа.

«Это хорошая возможность для инвестиций (со стороны России), те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткоин. ЦАР не препятствует этому», — сказал он.

ЦАР будет и дальше использовать франк при проведении операций, однако власти считают, что республика должна развивать и криптовалюты, добавил премьер.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать», — пояснил Молуа.

Центральноафриканская Республика признала биткоин официальным платежным средством в апреле и стала первой страной Старого Света, которая это сделала (понятие включает Европу, Азию и Африку). До нее такое решение в 2021 году принял южноамериканский Сальвадор. Таким образом, ЦАР стала вторым государством в мире, разрешившим применять биткоин при проведении операций.

После признания криптовалюты министр цифровой экономики, почты и телекоммуникаций ЦАР Жюстен Гурн-Зако также отметил, что биткоин мог бы помочь стране преодолеть существующие препятствия к получению финансирования. Определить механизм обращения криптовалюты поручили национальному Центробанку.

Читайте на РБК Pro Pro Как правильно пользоваться связями: главные правила нетворкинга Как правильно пользоваться связями: главные правила нетворкинга Саммари Pro Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций Почему российский нефтегаз не так плох, как кажется, и что ждать от акций Статьи Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи Pro Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов Прогнозы Pro Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Ежовые китайские рукавицы: почему чиновники мешают IPO «дочек» Xiaomi Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи

Российский ЦБ в конце января призывал запретить оборот и майнинг криптовалют в России, так как считал, что они используются в основном для ухода от требований по отмыванию денег и финансирования терроризма. Регулятор раскритиковал предложенную Минфином концепцию по регулированию рынка криптовалют и заявил, что ее принятие может привести к появлению в стране параллельной финансовой системы. Министерство, в частности, предлагало проводить все операции с ними через российские банки, устанавливать личность держателей криптокошельков и разделять клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Правительство одобрило концепцию Минфина, несмотря на критику регулятора. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отмечал, что палата может признать криптовалюту имуществом уже в этом году. Законопроект предполагает включение в Налоговый кодекс обязательства отчитываться перед ФНС за оборот криптовалют свыше 600 тыс. за год. По словам депутата, Госдума собирается рассмотреть его до конца весенней сессии.