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Токаев заявил о непризнании «квазигосударств» ДНР и ЛНР

Глава Казахстана пояснил, что сейчас два принципа Устава ООН вступили в противоречие — право на самоопределение и территориальная целостность. Если первое реализовать во всем мире, то появится более 500 стран, указал он

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Казахстан не признает «квазигосударственные территории», которыми, по мнению казахстанских властей, являются ДНР и ЛНР, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент страны Касым-Жомарт Токаев, РБК вел трансляцию.

Токаев отметил, что международное право держится на Уставе ООН. По его словам, два основополагающих принципа этого документа сегодня вошли в противоречие — право наций на самоопределение и территориальная целостность государств.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос», — сказал президент Казахстана.

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Токаев заявил, что по этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. «По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос», — сказал он.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. После этого Владимир Путин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Поздно вечером 23 февраля главы республик попросили российского президента помочь в отражении агрессии со стороны украинских военных, а спустя несколько часов Россия начала спецоперацию на Украине.

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Независимость ДНР и ЛНР также признала Абхазия. Накануне власти ДНР сообщили, что в ходе их визита в Дамаск сирийский президент Башар Асад «объявил об официальном старте процедуры признания республики».

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Касым-Жомарт Токаев Казахстан ДНР ЛНР

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