Токаев поддержал создание Большого Евразийского партнерства

Токаев заявил о положительном отношении к созданию Большого Евразийского партнерства

Казахстан поддерживает создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций. По словам президента Токаева, СНГ может стать базой для Большого Евразийского партнерства

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС)

Казахстан поддержит создание Большого Евразийского партнерства, базой которого может стать Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жормат Токаев во время ПМЭФ. Трансляцию вел телеканал РБК.

«На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства — это инициатива Российской Федерации <...> Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», — заявил он.

По его словам, данная концепция будет ориентирована, в том числе, на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций.

Он напомнил, что в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, чей успешный опыт функционирования в сложных геополитических условиях доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. «Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, как Большое Евразийское партнерство», — заключил Токаев.

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