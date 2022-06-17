Токаев поддержал создание Большого Евразийского партнерства
Казахстан поддержит создание Большого Евразийского партнерства, базой которого может стать Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил казахстанский президент Касым-Жормат Токаев во время ПМЭФ. Трансляцию вел телеканал РБК.
«На полях Петербургского форума, как я знаю, заинтересованно обсуждается тема формирования Большого Евразийского партнерства — это инициатива Российской Федерации <...> Казахстан сохраняет положительное отношение к процессу создания Большого Евразийского партнерства», — заявил он.
По его словам, данная концепция будет ориентирована, в том числе, на создание общего пространства равноправного сотрудничества региональных организаций.
Он напомнил, что в 2022 году Казахстан председательствует в СНГ, чей успешный опыт функционирования в сложных геополитических условиях доказывает эффективность инструментов многостороннего диалога. «Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта, как Большое Евразийское партнерство», — заключил Токаев.
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