Кравцов счел оправданным отказ от Болонской системы для педвузов

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Министр просвещения России Сергей Кравцов считает оправданным возвращение к специалитету в вузах для некоторых специальностей, в том числе педагогических. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«С точки зрения педагогического образования очень странно, чтобы, например, учитель истории в магистратуру ехал во Францию или в Германию и изучал преподавание истории, в том числе истории России, в другой стране. Мы все прекрасно понимаем, к чему это может привести. То же самое относится и к ряду других специальностей, например военного профиля, которые не перешли на бакалавриат и магистратуру», — сказал Кравцов.

Он отметил, что подготовка специалистов в ключевых отраслях, в том числе учителей, должна основываться на отечественных традициях. «И в этом отношении пятилетняя подготовка в свое время достаточно себя зарекомендовала. Это очень хороший опыт. Это и сильная теоретическая подготовка и — что важно для педагогического образования — время для практической подготовки», — пояснил глава Минпросвещения.

Кравцов, окончивший Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики (доктор педагогических наук), рассказал о своем опыте. «Со второго курса, я помню, я уже работал вожатым в пионерском лагере, с четвертого курса ходил на уроки, а с пятого курса уж преподавал в школе. И это очень сильно помогает», — уверен он.

По его мнению, четырех лет бакалавриата недостаточно, чтобы получить практические знания. «При этом очень важно, чтобы, завершая педагогический вуз, студен был готов к работе в школе. Поэтому, на мой взгляд, возврат к специалитету, в том числе в педагогическом образовании, оправдан. Понятно, что есть определенные особенности, и здесь тоже нужно обсуждать это уже с учетом введенной системы бакалавриата и магистратуры, но постепенно, на мой взгляд, переход к специалитету в системе педагогического образования будет оправдан», — заключил министр.

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