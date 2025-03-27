Департамент DOGE: что это, цели и роль в работе правительства США

Илон Маск в vинистерстве эффективности государственного управления (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Содержание:

Что такое департамент DOGE

DOGE — это Департамент эффективности государственного управления (англ. Department of Government Efficiency, DOGE). Это временный федеральный орган США, созданный в январе 2025 года по указу президента США Дональда Трампа в результате преобразования Службы цифровых технологий. Его куратором является миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск. Задача DOGE — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. Известно, что в команду DOGE входит более 50 человек, примерно треть из которых раньше работала с Маском в Tesla, SpaceX и других его компаниях. Аббревиатура DOGE совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, которую продвигает Маск. Название она получила от интернет-мема, на котором изображена собака породы сиба-ину.

Кто стоит за инициативой департамента DOGE

Инициатором создания DOGE считается миллиардер и самый богатый человек мира Илон Маск, который во время президентских выборов 2024 года поддержал кандидата-республиканца Дональда Трампа и потратил на его кампанию порядка $277 млн, став ее крупнейшим спонсором. Он предложил ему создать орган, который займется массовыми сокращениями правительственных расходов. В сентябре 2024-го на выступлении в Нью-Йорке Трамп публично объявил, что Маск возглавит комиссию по повышению государственной эффективности.

Задачи и полномочия департамента DOGE

В сентябре 2024 года Трамп заявил, что задача будущей комиссии — сохранить бюджету «триллионы долларов» (все расходы федерального бюджета США составляют около $7 трлн). Сам Маск утверждал, что цель — снизить расходы примерно на $2 трлн, то есть почти на 30%.

Изначально Трамп говорил, что DOGE будет иметь консультативную роль, а Маск не получит пост в его администрации. Однако в указе о создании DOGE, подписанным Трампом в первый день своей работы, говорилось, что это структура внутри администрации Белого дома. Она была создана путем переименования Службы цифровых технологий (United States Digital Service), которую создали при Бараке Обаме. Маск же получил должность «специального госслужащего» — она позволяла ему не раскрывать публично свою финансовую отчетность и продолжать управлять своими бизнес-структурами.

По закону DOGE — временный орган, созданный в рамках Службы DOGE США (U.S. DOGE Service Temporary Organization), чьи полномочия истекут 4 июля 2026 года — спустя 18 месяцев после подписания закона.

Кто руководит департаментом DOGE

Долгое время публично не было известно, кто на самом деле возглавляет DOGE, а Белый дом неоднократно уклонялся от ответа. Только после судебного иска правительство в конце февраля 2025-го раскрыло, что структурой руководит не Маск, а малоизвестная Эми Глисон — она работала в Цифровой службе в первый срок Трампа.

По закону Маск является «специальным госслужащим» и может работать в администрации не более 130 дней в году. Учитывая, что Маск часто работает в выходные и периодически ночует на рабочем месте, формально ему осталось работать до начала июня.

Кто работает в департаменте DOGE

Известно, что в команду DOGE входит более 50 человек и примерно треть из них раньше работала с Маском в Tesla, SpaceX и других его компаниях. Основная часть команды Маска размещена в здании Администрации общих служб. С этой целью на 6-м этаже несколько офисов были переоборудованы в спальни с кроватями из IKEA, лампами и комодами. Некоторые из них это довольно юные программисты и компьютерщики. Например, 25-летний Марко Элез с опытом работы в X и SpaceX получил доступ к системе бюджетных платежей министерства финансов с возможностью редактировать ее. Сперва доступ был заблокирован чиновником минфина с 35-летним опытом работы, но тот был отправлен в отпуск и уволился. Вновь ограничить доступ удалось только после решения суда.

Сам Элез подал в отставку после публикаций о его расистских постах в соцсетях. Но Маск провел голосование в своем аккаунте в X и вернул Элеза на работу, получив поддержку президента Трампа. Еще один сотрудник DOGE — 19-летний Эдвард Користин, известный под сетевым псевдонимом «Большие яйца», — одновременно числится сотрудником Госдепа, министерства внутренней безопасности и агентства по чрезвычайным ситуациям. Ранее он был интерном в компании в сфере кибербезопасности, где провалил стажировку из-за подозрения в передаче конфиденциальной информации конкурентам. Позже стало известно, что Користин в прошлом оказывал помощь киберпреступникам.

К концу февраля 2025-го из ведомства уволилось не менее 20 сотрудников, которые заявили, что не хотят использовать свой опыт для «демонтажа критически важных государственных органов». Они также сообщили, что многие их бывшие коллеги не имеют необходимых навыков или опыта для выполнения стоящих перед ними задач.

Чем занимается департамент DOGE и как он влияет на государственное управление

С момента образования сотрудники DOGE быстро получили доступ к цифровой инфраструктуре правительства США. Первым делом они установили контроль над Управлением кадровой политики Белого дома и его базой данных всех госслужащих. Вскоре они проникли в компьютерные системы различных органов и министерств, отслеживая финансовые потоки и перекрывая те, которые считали мошенничеством или растратой. Им также удалось получить доступ к семи правительственным базам данных с конфиденциальными данными американцев, например, Управления социального обеспечения и Налоговой службы.

В первые дни работы новой администрации Трампа все госслужащие получили одинаковое письмо с заголовком «Развилка на дороге» (англ. a fork in the road). Эту фразу Маск использовал в 2022 году в обращении к сотрудникам Twitter перед проведением массовых сокращений. Чиновникам предложили добровольно уволиться и получать зарплату до начала осени, либо остаться и готовиться к возможному увольнению. Предложением воспользовались около 75 тысяч госслужащих — это менее 4%. Белый дом надеялся, что добровольно уволятся от 5% до 10%. Законность самой программы сейчас оспаривается в суде.

Первой целью массовых сокращений чиновников Маск выбрал агентство международной помощи USAID. Публично он назвал USAID «злом» и «преступной организацией, которой пора умереть». За отказ сотрудничать от работы отстранили более 60 человек из руководства агентства. Позже в оплачиваемый отпуск были отправлены почти все 11 тыс. сотрудников USAID — работать оставили чуть менее 300 человек. Большинство из них работали в иностранных миссиях и получили приказ спешно вернуться в США.

Формально USAID руководит госсекретарь Марко Рубио, на фактически агентством управляет его давний критик Пит Марокко при поддержке команды Маска. Когда Рубио несколько раз потребовал возобновить работу самых важных программ USAID в сфере продовольствия и медицины, запросы блокировались через систему внутренних платежей, которую контролирует DOGE. К концу февраля 2025-го было закрыто не менее 83% программ агентства. Однако фактическая ликвидация USAID сейчас оспаривается сразу в нескольких судах.

После разгрома USAID Маск обратил внимания на другие агентства и министерства, разослав своих помощников для получения контроля над их базами данных. Большинство госслужащих формально имеют защиту от необоснованных увольнений. Поэтому сокращения решили начать с тех, кто находится на испытательном сроке — их уволить проще всего. Такой статус, по неофициальным оценкам, имеет примерно каждый десятый федеральный служащий.

В общей сложности под сокращения уже попали не менее 20 тысяч человек. Среди них — сотрудники Налоговой и Лесной служб, Минэнерго, санитарные инспекторы Минздрава и ученые из FDA. Среди них оказались люди, имевшие доступ к засекреченной информации. Некоторые из увольнений оправдывались «плохой работой», несмотря на то, что ранее проведенная оценка их эффективности показала хорошие результаты. Впоследствии некоторые сокращения аннулировались из-за ажиотажа в прессе.

18 февраля 2025-го Маск заявил, что его ведомству удалось сэкономить $55 млрд. Позже он признал, что на самом деле многие принятые им меры принесли значительно меньшую экономию, чем предполагалось. По состоянию на 27 марта на сайте DOGE указано, что предполагаемая экономия составила порядка $130 млрд, однако верифицировать эти данные невозможно. Эксперты Манхэттенского института политических исследований и Института Катона предположили, что с помощью принимаемых мер DOGE удастся сэкономить менее $10 млрд.

Противодействие и критика департамента DOGE

Работа DOGE вызывала критику за необоснованные отмены контрактов или увольнения госслужащих. Например, в середине февраля 2025-го Белый дом признал, что по ошибке уволил 300-400 сотрудников органа по содержанию ядерного арсенала США. При этом выяснилось, что их уволили так быстро, что у правительства даже не осталось контактной информации для их возвращения. Якобы случайно сократили и работников министерства сельского хозяйства, которые боролись с эпидемией птичьего гриппа, — из-за него в США резко выросли цены на куриные яйца.

В начале февраля 2025-го Управление общих служб Белого дома опубликовало список из 443 принадлежащих правительству зданий с целью их продажи. В списке оказались штаб-квартира ФБР и головные офисы министерств юстиции, труда и жилищной политики. Уже через несколько часов список сократили до 320 зданий, а на следующий день и вовсе удалили.

Ряд СМИ обращали внимание на ошибки, допускаемые сотрудниками Маска. Например, отмененный контракт на сумму в 8 миллионов долларов был записан как 8 миллиардов. Другие контракты учитывались по 2 или 3 раза или были исполнены еще при президентстве Байдена. После фактчека журналистов с сайта департамента были удалены 5 контрактов, на которых приходились самые большие суммы. Вскоре с сайта пропали еще более тысячи контрактов — примерно 40% новых сокращений.

Работу Маска активно критикуют политики-демократы. Они считают, что миллиардер имеет неограниченные полномочия и нарушает многочисленные правила и законы при полном отсутствии надзора за ним и его командой. По их мнению, это представляет угрозу системе сдержек и противовесов. В отличие от глав других министерств и агентств, Маск не получал одобрения со стороны Сената. При этом, по мнению критиков, причиной отмены большинства программ и контрактов является не мошенничество или растраты, а лишь политическое несогласие с ними, хотя деньги на их реализацию выделял Конгресс.

Отдельным пунктом критики являются многочисленные конфликты интересов Маска. За последние 10 лет его фирмы Tesla и SpaceX получили из федерального бюджета более $15 млрд. Только в 2023 году компании Маска заключили сотни контрактов подряда с 17 министерствами и агентствами на общую сумму в $3 млрд. В то же время 11 агентств открыли различные расследования в отношении самого Маска, либо его компаний.

После назначения Маска в администрацию Трампа, Управление гражданской авиации стало рассматривать заключение контракта с его компанией SpaceX на модернизацию системы авиасообщений — в самой компании это отрицают. А Госдеп планировал закупать бронированные автомобили Tesla на сумму в 400 миллионов долларов, но отказался после публикаций в прессе.

Недовольны излишним радикализмом Маска и его команды оказались не только демократы, но и некоторые республиканцы — конгрессмены и сенаторы жаловались на отсутствие обратной связи с DOGE. Некоторые из них выражали обеспокоенность, что сокращения финансовых грантов и госслужащих затронут округа и штаты, от которых они планируют переизбираться в 2026 году. Отдельным пунктом критики стали увольнения ветеранов, которые по закону имеют приоритет при найме на госслужбу, а также заявленные сокращения сотрудников министерства по делам ветеранов.

В начале февраля отношения Маска с членами администрации Трампа стали обостряться. Поводом стало его требование ко всем госслужащим отчитаться о своей работе за неделю под угрозой увольнения в случае отказа. Более двух миллионов человек получили письмо с требованием в пяти пунктах описать свою работу. В итоге руководители целого ряда агентств и министерств, в основном спецслужб и силовых органов, проинструктировали подчиненных не отвечать на письмо.

В начале марта 2025 года эта конфронтация вылилась в перепалку на встрече Трампа с его кабинетом министров. Сперва Маск обвинил госсекретаря Марко Рубио в нежелании сокращать персонал Госдепа. В свою очередь, министр транспорта Шон Даффи раскритиковал Маска за попытку провести сокращения авиадиспетчеров на фоне нескольких случаев падений и столкновений самолетов. После этого Трамп сказал, что сокращениями теперь должны заниматься главы министерств. Он призвал их сотрудничать с Маском, но отметил, что они могут сохранять весь необходимый им персонал. На фоне первого месяца работы DOGE это прозвучало как ограничение власти Маска.

Работа DOGE была связана с многочисленными судебными тяжбами. В отношении самого Маска, DOGE и сотрудничавшими с ними федеральными органами было подано более двух десятков исков. В них оспаривается конституционность назначения Маска и полномочий DOGE, а также законность получения им доступа к персональным данным американцев и массовых сокращений госслужащих. В ряде случаев в качестве обеспечительных мер суды ограничивали доступ DOGE к USAID, системе бюджетных платежей Минфина и пенсионных пособий Social Security Administration.