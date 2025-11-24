 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Администрация Трампа досрочно распустила DOGE

Reuters: администрация Трампа тайно распустила DOGE
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
DOGE после ухода Маска растерял позиции, его покинули ряд ключевых сотрудников, писало Politico. В правительстве США заявили, что этого департамента не существует как «централизованной структуры». Полномочия DOGE истекали в 2026-м

Департамент по повышению эффективности работы федерального правительства США (DOGE), которое до конца мая возглавлял бизнесмен Илон Маск, был расформирован за восемь месяцев до истечения срока полномочий, сообщает Reuters. Департамент должен был завершить работу в июле 2026 года. 

Директор управления кадровой службы (OPM) Скотт Купор на вопрос о статусе DOGE ответил, что «такого не существует», добавив, что это больше не «централизованная структура».

Reuters со ссылкой на документы пишет, что многие функции DOGE перешли к OPM. Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом в августе указу, двое влиятельных сотрудников департамента теперь работают в Национальной дизайн-студии.

Исполняющая обязанности администратора DOGE Эми Глисон стала советником министра здравоохранения и социальных служб Роберта Кеннеди в марте, согласно судебному решению, в дополнение к своей должности в DOGE.

По словам Купора, также отменен мораторий на прием на работу в правительство. Reuters отмечает, что исчезновение DOGE резко контрастирует с усилиями, которые администрация Трампа прикладывала, чтобы привлечь внимание к департаменту после его появления.

«Президенту Трампу был дан четкий мандат по сокращению расточительства, мошенничества и злоупотреблений в федеральном правительстве, и он продолжает активно выполнять это обязательство», — заявила пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон в комментарии агентству.

Каких успехов достиг DOGE при Илоне Маске. Инфографика
Политика

Департамент эффективности правительства был учрежден одним из первых указов, подписанных Трампом в день инаугурации, 20 января. Задачей DOGE было сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

Руководить работой департамента назначили основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. В конце мая бизнесмен ушел с поста после истечения контракта. Это произошло на фоне ссоры Маска с Трампом из-за предложенного последним «большого и прекрасного билля». Предприниматель критиковал законопроект, который, по его мнению, увеличит дефицит бюджета до $2,5 трлн и приведет США к банкротству. 

Politico в июле писало, что после ухода Маска DOGE потерял свои позиции в правительстве, а несколько ключевых сотрудников покинули департамент. 

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Полина Мартынова Полина Мартынова
DOGE Илон Маск роспуск
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
