 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGE

Fox Business: Маск ночует в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGE
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что ночует в Белом доме, сообщает корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино в соцсети Х. Предприниматель дал интервью телеканалу.

По словам журналиста, Маск планирует потратить на работу в DOGE следующие четыре месяца. В планах главы департамента сократить бюджет США на $2 трлн, что приведет к инфляции на уровне 2%, добавил он.

Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительства
Общество
Илон Маск

Маск еще до инаугурации президента США Дональда Трампа заявил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и признавал, что сокращения среди чиновников приведут к «временным трудностям» для некоторых американцев. Он также говорил, что США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны.

Бизнесмен также раскритиковал расходы США на оборону европейских союзников по НАТО. «Почему американские налогоплательщики финансируют четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и непосильный рост долга», — сказал он.

Маск также назвал «неэффективным использованием средств налогоплательщиков» траты на СМИ. Белый дом сообщил, что DOGE работает над отменой финансирования издания Politico.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Персоны
Илон Маск США Белый дом
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Материалы по теме
Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительства
Общество
Маск обнаружил выплату пособий на $100 млрд неизвестным лицам
Политика
Маск сыронизировал над потерявшими поддержку USAID СМИ России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
В Ростовской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 06:50
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя ДонецкаПолитика, 06:42
Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGEПолитика, 06:31
Politico сообщило об опасениях Европы из-за разговора Трампа и ПутинаПолитика, 06:24
В Липецкой области после атаки дронов пострадала сотрудница предприятияПолитика, 05:26
В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбыОбщество, 05:22
Ларса фон Триера поместили в центр интенсивной терапииОбщество, 05:22
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 05:05
«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилотуПолитика, 05:03
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по ДомодедовоБизнес, 04:49
Глава Липецкой области сообщил о «массированном налете» дроновПолитика, 04:26
WSJ узнала о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты в 2025-мПолитика, 04:19
В Брянской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 04:06
Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на УкраинеПолитика, 03:48