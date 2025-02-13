Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGE

Бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что ночует в Белом доме, сообщает корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино в соцсети Х. Предприниматель дал интервью телеканалу.

По словам журналиста, Маск планирует потратить на работу в DOGE следующие четыре месяца. В планах главы департамента сократить бюджет США на $2 трлн, что приведет к инфляции на уровне 2%, добавил он.

Маск еще до инаугурации президента США Дональда Трампа заявил о желании сократить федеральные расходы на $2 трлн и признавал, что сокращения среди чиновников приведут к «временным трудностям» для некоторых американцев. Он также говорил, что США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны.

Бизнесмен также раскритиковал расходы США на оборону европейских союзников по НАТО. «Почему американские налогоплательщики финансируют четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и непосильный рост долга», — сказал он.

Маск также назвал «неэффективным использованием средств налогоплательщиков» траты на СМИ. Белый дом сообщил, что DOGE работает над отменой финансирования издания Politico.