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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
USAID «пора умереть», заявил Маск, отвечая на публикацию об отставке двух должностных лиц агентства из-за отказа дать доступ к системам его департаменту DOGE. Сайт USAID ранее перестал работать, как и аккаунт в X

Американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Об этом он написал на своей странице в X.

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — говорится в посте.

Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.

Сайт USAID и его аккаунт в X перестали работать на фоне указа Трампа
Политика
Фото:Cheryl Ravelo / Reuters

Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO — онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.

В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее «ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления».

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их «эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов». В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.

Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.

Аккаунт USAID в соцсети X также недоступен. «Этот аккаунт не существует», — говорится в сообщении на странице агентства.

По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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