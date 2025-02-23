Маск предложил госслужащим США отчитаться о работе или уйти в отставку

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск предупредил американских государственных служащих, что они должны сообщить о работе, проделанной за последнюю неделю, иначе им грозит увольнение. Об этом сообщает Financial Times.

Миллиардер заявил 22 февраля, что в соответствии с инструкциями президента США Дональда Трампа все федеральные работники в ближайшее время получат электронное письмо с соответствующим запросом и напоминанием не отправлять конфиденциальную информацию.

Сотрудникам предписывается дать отчет о проделанной работе примерно пятью пунктами в ответном письме до полуночи понедельника, 24 февраля.

Этот шаг, отмечает издание, напоминает действия предпринимателя, предпринятые им во время приобретения Twitter (после покупки соцсеть была переименована в X). Он был инициирован после того, как президент США заявил, что Маск делает «отличную работу» и выразил желание увидеть более агрессивные действия с его стороны.

Бизнесмен уже запустил изменения в ключевых государственных ведомствах, включая разрыв контрактов и отстранение от работы десятков тысяч сотрудников. Некоторые профсоюзы государственных служащих выразили обеспокоенность и пообещали оспаривать любые незаконные увольнения.

За первый месяц работы департамент DOGE, созданный на базе Цифровой службы США, уволил более 10 тыс человек, включая сотрудников Лесной службы, Минэнерго и других ведомств. Большая часть увольнений коснулась работников на испытательном сроке. В Пентагоне со следующей неделе планируют сократить около 5,4 тыс. гражданских сотрудников, которые находятся на испытательном сроке, а после этого приостановить прием на работу.

Кроме того, DOGE активно занимается пересмотром контрактов, сокращением бюджетных расходов и выявлением случаев мошенничества. Решения о сокращениях вызвали неоднозначную реакцию, включая восстановление некоторых сотрудников на работе и судебные иски.