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Генпрокуроры 13 штатов подадут коллективный иск из-за департамента Маска

Прокуроры 13 штатов оспорят доступ департамента Маска к конфиденциальным данным
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Возвращение Трампа в Белый дом
У президента США нет власти предоставлять частную информацию «тому, кого он для этого выберет», заявили генпрокуроры 13 штатов. Они потребовали защитить конфиденциальные данные от DOGE и пообещали обратиться в суд

Генеральные прокуроры 13 американских штатов намерены оспорить в суде доступ к конфиденциальным данным Департамента государственной эффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на коллективное заявление, которое опубликовала генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

«Будучи богатейшим человеком в мире, Илон Маск не привык, чтобы ему говорили «нет», но в нашей стране нет никого, кто был бы выше закона. У президента нет власти предоставлять нашу частную информацию тому, кого он для этого выберет», — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп также не может прекратить федеральные выплаты, одобренные Конгрессом, подчеркнули прокуроры.

«Чтобы защитить нашу Конституцию, наше право на конфиденциальность и финансирование, на которое рассчитывают люди по всей стране, мы подадим иск с требованием прекратить эту несправедливость», — сказано в документе.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что глава Минфина США Скотт Бессент дал нескольким представителям DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов. По данным газеты, в 2023 году этой системой была обработана информация о платежах на сумму более чем $5 трлн. Маск впоследствии заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам.

Накануне федеральный суд в США запретил американскому Минфину передавать данные из своей платежной системы посторонним лицам. Решение было принято в рамках рассмотрения иска профсоюзов, которые пытаются воспрепятствовать передаче конфиденциальных данных.

Ведомство согласилось не предоставлять доступ DOGE, пока рассматривается дело. Как сообщает Financial Times, правительство США заверяло суд, что только два представителя DOGE — директор группы Cloud Software Том Краузе и 25-летний программист Марко Элез, имели доступ к системе с конфиденциальными сведениями.

Эксперты по правовым вопросам и безопасности, с которыми говорило Politico, высказывали опасения, что получение DOGE доступа к платежной базе данных Минфина США нарушает законы о конфиденциальности и кибербезопасности и создает риск утечек личной и финансовой информации, считают эксперты

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