Рубио заявил о миллиардных тратах USAID во вред США

Рубио сообщил, что средства более чем по 5 тыс. попадающим под сокращения программам тратились не на пользу США, а иногда и во вред. Расходы по оставшейся примерно тысяче контрактов будут контролировать тщательнее

Марко Рубио (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Власти США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию США (USAID) после проведенного за шесть недель анализа его деятельности, заявил госсекретарь Марко Рубио в Х. Он с начала февраля возглавляет USAID.

«В рамках 5200 контрактов, которые теперь отменены, были потрачены десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов», — заявил он.

По словам Рубио, оставшиеся около 1 тыс. программ сохранят, но расходы по ним будут контролировать «более эффективно под руководством Государственного департамента».

Глава ведомства поблагодарил департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) за проделанную работу.

USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Президент Дональд Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике: он обвинял его в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию USAID.

В конце февраля Associated Press и ABC News сообщали о еще более жестких планах в отношении USAID, о чем объявил в итоге Рубио. Из внутренних документов следовало, что под закрытие могут попасть более 90% контрактов агентства (около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру) — это почти 5,8 тыс. контрактов USAID. Планировалось сохранить только около 500.

DOGE под кураторством предпринимателя Илона Маска занимается анализом трат и других федеральных ведомств, в частности Госдепа. The New York Times со ссылкой на источники писала, что Маск и Рубио поссорились 6 марта из-за сокращений. По ее данным, бизнесмен выдвинул целый ряд претензий, что привело госсекретаря в ярость. Он назвал неправдой слова Маска о неспособности сократить штат Госдепа и сообщил, что более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Рубио предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем «устроить шоу с увольнением».

Трамп опровергал эти данные, по его словам, чиновник и предприниматель отлично ладят.