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Политика ,  
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Рубио заявил о миллиардных тратах USAID во вред США

Рубио сообщил, что средства более чем по 5 тыс. попадающим под сокращения программам тратились не на пользу США, а иногда и во вред. Расходы по оставшейся примерно тысяче контрактов будут контролировать тщательнее
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Власти США закрывают 83% программ Агентства по международному развитию США (USAID) после проведенного за шесть недель анализа его деятельности, заявил госсекретарь Марко Рубио в Х. Он с начала февраля возглавляет USAID.

«В рамках 5200 контрактов, которые теперь отменены, были потрачены десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов», — заявил он.

По словам Рубио, оставшиеся около 1 тыс. программ сохранят, но расходы по ним будут контролировать «более эффективно под руководством Государственного департамента».

Глава ведомства поблагодарил департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) за проделанную работу.

Американские дипломаты направили Рубио письмо против ликвидации USAID
Политика
Фото:Joerg Boethling / IMAGO / Global Look Press

USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. Президент Дональд Трамп, вернувшись в январе этого года в Белый дом, подверг агентство критике: он обвинял его в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию USAID.

В конце февраля Associated Press и ABC News сообщали о еще более жестких планах в отношении USAID, о чем объявил в итоге Рубио. Из внутренних документов следовало, что под закрытие могут попасть более 90% контрактов агентства (около $60 млрд помощи Вашингтона по всему миру) — это почти 5,8 тыс. контрактов USAID. Планировалось сохранить только около 500.

DOGE под кураторством предпринимателя Илона Маска занимается анализом трат и других федеральных ведомств, в частности Госдепа. The New York Times со ссылкой на источники писала, что Маск и Рубио поссорились 6 марта из-за сокращений. По ее данным, бизнесмен выдвинул целый ряд претензий, что привело госсекретаря в ярость. Он назвал неправдой слова Маска о неспособности сократить штат Госдепа и сообщил, что более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Рубио предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем «устроить шоу с увольнением».

Трамп опровергал эти данные, по его словам, чиновник и предприниматель отлично ладят.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Марко Рубио USAID США
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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