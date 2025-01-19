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США столкнулись с ростом цен на яйца на фоне птичьего гриппа

CNN: с прилавков магазинов в США исчезли куриные яйца из-за птичьего гриппа

В США резко выросли цены на яйца на фоне эпидемии птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года погибло более 20 млн кур-несушек, сообщила газета The Guardian.

По данным CNN, в конце декабря средняя цена дюжины яиц составляла $4,33, что почти на 25% выше, чем в начале ноября, в котором цены на яйца, в целом, выросли на 37,5% по сравнению с 2023 годом. Телеканал отмечает, что в одном из магазинов King Cullen в Нью-Йорке, на полке с яйцами в супермаркете на Лонг-Айленде висела табличка: «В связи с птичьим гриппом некоторые сорта яиц могут временно отсутствовать на складе».

Сеть продуктовых магазинов Morton Wiliams, работающая в трех штатах США вблизи Нью-Йорка, рассказала о росте цен с декабря на яйца во всех категориях. «Наши цены просто взлетели. Это было безумие», — заявил директор по продажам и маркетингу компании Стив Шварц.

Он уточнил, что продуктовая сеть закупает яйца у шести дистрибьюторов, но цены по-прежнему выше обычного. Так, в середине октября десяток яиц стоил в Morton Williams $2,38, а сейчас, в январе, компания заплатила дистрибьюторам $5,48, и это с 70-центовой скидкой, рассказала Шварц.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

The Guardian отметила, что птичий грипп циркулирует в Северной Америке с 2022 года, но именно последние несколько месяцев стали особенно острыми для птицеводческой отрасли. По данным CNN, только в ноябре и декабре от вируса погибло 17,2 млн кур-несушек.

К тому же, за последние десять дней на трех разных птицеводческих фермах штата Мэрилэнд был обнаружен птичий грипп, уточнила The Guardian.

Президент и генеральный директор Американского совета по яйцам Эмили Метц отметила, что процесс восстановления небыстрый, он может занять около шести-девяти месяцев.

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