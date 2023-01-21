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CNBC узнал об увольнении 80% сотрудников Twitter после прихода Маска

CNBC: около 80% сотрудников Twitter уволились после прихода Маска
Число штатных сотрудников сократилась примерно до 1,3 тыс., из которых менее 550 — инженеры, сообщил телеканал
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Около 80% сотрудников Twitter были уволены или уволились сами с момента, когда компанию приобрел бизнесмен Илон Маск. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные внутренних записей компании.

Согласно записям, штат Twitter, работающий полный рабочий день, сократился примерно до 1,3 тыс. сотрудников, из которых менее 550 - штатные инженеры. Около 75 из 1,3 тыс. сотрудников компании находятся в отпуске, в том числе около 40 инженеров.

Отдел, занимающийся рекомендациями по политике компании, дизайну и изменениям продукта с целью обеспечения безопасности всех пользователей Twitter, насчитывает менее 20 штатных сотрудников.

Еще около 1,4 тыс. сотрудников уже не работают, но все еще продолжают получать зарплату. Многие из них уволились, когда Маск разослал предложение посвятить себя «хардкорной» работе в Twitter 2.0.

Как отмечает телеканал, многих также вынудило уволиться прекращение политики компании по постоянной удаленной работе, которую ввел бывший гендиректор Twitter Джек Дорси.

В начале ноября 2022 года CNBC сообщал об увольнении 50% сотрудников компании Twitter.

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За счет сокращения персонала Маск пытался снизить расходы на бизнес, за который, по его словам, он переплатил, купив Twitter за $44 млрд. «К сожалению, у компании нет выбора, так как она теряет более $4 млн в день», — написал он по поводу увольнений.

По его словам, каждому уволенному было предложено трехмесячное выходное пособие, что на 50% больше того, что требуется по закону.

В конце октября прошлого года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети: бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. Агентство Reuters писало, что под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, модерирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.

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