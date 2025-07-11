Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска

DOGE покинули как минимум восемь человек, занимавших при Маске руководящие должности, также ушли некоторые другие высокопоставленные сотрудники. Департамент стал сокращать активность после ухода Маска с госслужбы в конце мая

Илон Маск (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Некоторые из ключевых сотрудников Департамента эффективности государственного управления (DOGE), работавших в ведомстве при первом составе под руководством предпринимателя Илона Маска, покинули правительство США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы и источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, как минимум восемь ключевых сотрудников из первого состава DOGE уволились из администрации США. Это:

Стив Дэвис, операционный директор DOGE;

Николь Холландер, руководившая сокращением правительственного вмешательства в разные сферы;

Брэд Смит, возглавлявший команду DOGE в Министерстве здравоохранения и социальных служб, осуществивший наиболее масштабные кадровые сокращения;

Крис Стэнли, помощник Маска, продвигавший распространение спутниковых терминалов Starlink;

Кэти Миллер, директор по коммуникациям DOGE;

Аманда Скейлз, бывший руководитель аппарата управления кадровой политики. Одна из первых людей, курировавших в DOGE исключения из массовых увольнений;

главный юрисконсульт DOGE Джеймс Бернхэм;

Том Краузе, ранее занимавший должность замглавы американского Минфина по налогам.

Высокопоставленный чиновник Белого дома, с которым поговорило Politico, связал увольнения с тем, что многие сотрудники DOGE, как и Маск, были особыми государственными служащими. Срок их полномочий строго ограничен. Источник также отметил, что названные руководители DOGE «никогда не планировали делать карьеру в правительстве».

Также, пишет Politico, как минимум семь сотрудников DOGE, большинство из которых имели высокий уровень доступа в нескольких федеральных ведомствах, ушли со своих постов. По меньшей мере еще трое готовятся уйти, утверждает газета со ссылкой на другой осведомленный источник и внутренние документы.

Спустя полтора месяца после ухода Маска с госслужбы DOGE в значительной степени утратил свои позиции из-за отставок, судебных исков, бюрократических препон и потери идейного вдохновителя, пишет газета.

В течение шести месяцев любой человек, желающий попасть в штаб-квартиру DOGE на шестом этаже здания Управления общих служб, должен был сначала пройти мимо вооруженной охраны, все имена сверялись с заранее утвержденным списком. Теперь, как пишет Politico, охраны на месте нет, табличку в лифте рядом с кнопкой шестого этажа с надписью «Доступ только авторизованным лицам» также убрали.

DOGE — временный федеральный орган США, созданный в январе 2025 года по указу президента Дональда Трампа. Его куратором был миллиардер и близкий соратник Трампа Илон Маск. Задача DOGE — сокращение государственных расходов и реструктуризация федеральных агентств. В команду DOGE первоначально входили более 50 человек, примерно треть из которых раньше работала с Маском в Tesla, SpaceX и других его компаниях. После ухода Маска с госслужбы в конце мая департамент стал постепенно сокращать активность. Отношения Трампа и Маска ухудшились.