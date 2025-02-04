Эксперты назвали инициативы Маска в DOGE «настоящим кошмаром»

Получение DOGE доступа к платежной базе данных Минфина США нарушает законы о конфиденциальности и кибербезопасности и создает риск утечек личной и финансовой информации, считают эксперты

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Инициативы миллиардера Илона Маска на должности руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) беспокоят экспертов по правовым вопросам и безопасности, передает Politico.

Особую тревогу вызывают его стремления закрыть Агентство по международному развитию (USAID) и получить доступ к центральной платежной базе данных Минфина.

«Масштабы здесь беспрецедентны с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар», — предупредил эксперт Electronic Privacy Information Center Алан Батлер.

Получение DOGE доступа к настолько важной информации станет утечкой «экспоненциальных масштабов», предупредила бывший директор по вопросам конфиденциальности Министерства внутренней безопасности Мэри Эллен Каллахан. «Если мы потеряем контроль над этими данными, мы потеряем контроль навсегда», — сказала она.

Усилия департамента Маска по получению доступа к огромной платежной базе данных Минфина США стали поводом для иска со стороны двух крупных профсоюзов федеральных служащих, напоминает Politico. Организации обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона о конфиденциальности 1974 года из-за предоставления платежной информации команде DOGE. Другие юристы также считают, что получение департаментом доступа к этим сведениям может нарушать законодательство о кибербезопасности, например, федеральный закон о модернизации информационной безопасности 2002 года.

В системе Минфина США почти наверняка содержатся данные о налоговых возвратах, которые считаются информацией налогоплательщиков. Обращение с ними строго регламентируется федеральным законодательством, отметил Батлер. Кроме того, существует риск, что кто-то случайно нарушит работу жизненно важных платежных систем федерального правительства, предупредил он.

Данные о закрытии DOGE доступа сотрудникам Управления кадрового менеджмента к ключевым базам данных также вызвали беспокойство экспертов по правовым вопросам и безопасности. Правительство США обвиняло Китай во взломе ключевой базы данных этого управления в 2013 году, напоминает Politico.

«Они [DOGE] не следуют закону, они не следуют никакому подобию передовой практики, они просто взламывают и уничтожают правительственные ИТ-системы таким образом, что это угрожает национальной безопасности и подвергает риску всех», — считает Батлер.

Эксперты также усомнились в наличии полномочий у администрации Трампа закрывать USAID, поскольку официально оно было создано конгрессом.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что глава Минфина США Скотт Бессент дал нескольким представителям DOGE доступ к федеральной платежной системе для контроля и ограничения государственных расходов. По данным газеты, в 2023 году этой системой была обработана информация о платежах на сумму более чем $5 трлн. Маск впоследствии заявил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам.

В феврале Маск назвал USAID преступной организацией и заявил, что ей «пора умереть». Трамп заявил, что «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение». Позднее Маск рассказал, что обсудил с Трампом деятельность USAID и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть».

Белый дом обвинил USAID в «растратах и злоупотреблениях». Сайт агентства и его аккаунт в X перестали работать. Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась. Временно исполняющим обязанности директора USAID стал госсекретарь США Марко Рубио. Он пообещал, что «многие функции USAID сохранятся, но они будут приведены в согласие с американской внешней политикой».