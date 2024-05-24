 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу

Кабосу было 18 лет, она получила известность в начале 2010-х, когда фотография собаки стала мемом. Позже ее сделали «лицом» криптовалюты Dogecoin, мемкоины начал покупать и интегрировать в свои компании бизнесмен Илон Маск
Кабосу
Кабосу (Фото: kabosumama / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Японии в возрасте 18 лет скончалась собака породы сиба-ину по кличке Кабосу (в переводе с японского «тыква»), фотография которой стала мемом в интернете, а сама она — символом криптовалюты Dogecoin. О смерти Кабосу сообщила ее хозяйка Ацуко Сато в своем блоге. По словам женщины, собака «тихо» скончалась сегодня утром в 7:50 (1:50 мск).

Известность к собаке пришла в начале 2010-х, когда в интернете завирусилась ее фотография; мем получил название Doge. Позже, в 2020-м, образ Кабосу появился в еще одном популярном меме — про двух собак породы сиба-ину, одна из которых олицетворяет силу и стойкость, а другая — слабость и беспомощность.

В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу
В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу

Цена Dogecoin сильно выросла впервые за три года. В чем причина
Крипто

В 2013 году была создана криптовалюта Dogecoin, в которой начали использовать образ Кабосу. Этот мемкоин приобрел в том числе американский миллиардер Илон Маск. Он заявлял, что Dogecoin будет приниматься к оплате компаниями Tesla, Starlink и Starship; также планируется интеграция в платежный сервис соцсети X (Twitter). Сейчас Dogecoin входит в топ-10 крупнейших криптовалют при капитализации более $23 млрд.

По состоянию на 11:00 мск один Dogecoin стоит $0,163055, или около 13 руб. за монету, следует из данных на бирже Binance.

В 2022 году у Кабосу диагностировали хроническую лимфолейкемию, которая представляет собой злокачественные образования в крови, и острый холангиогепатит — воспаление печени, рассказывала владелица собаки.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
собака Япония мем криптовалюта
Материалы по теме
Умер московский художник Валерий Чтак
Общество
Пенсионерка прогнала проснувшегося медведя камнем. Видео
Общество
Клиенты криптобиржи Beribit пожаловались на проблемы с выплатами
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Железный дровосек или «токсик»: как руководителю выражать свои эмоции Pro, 12:25
Ракетную опасность объявили во всех районах Белгородской области Политика, 12:21
Два теплохода столкнулись на Неве, один врезался в опору моста Общество, 12:08
Почему британские железные дороги снова национализируют Pro, 12:04
ПСБ на ЦИПРе обсудил финансовые механизмы поддержки IТ-отрасли Пресс-релиз, 11:58
Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине Политика, 11:56
Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию Спорт, 11:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трейдеры потеряли $390 млн за сутки из-за волатильности криптовалют Крипто, 11:54
В Белгородской области сбили дрон Общество, 11:52
Центр Москвы обогнал остальные округа по росту цен на новостройки за год Недвижимость, 11:49
«Украинская железная дорога» сообщила о повреждении путей под Харьковом Политика, 11:49
Акции ВТБ подскочили после новости о возможных дивидендах за 2024 год Инвестиции, 11:47
«Литрес» назвал самые популярные книги о вине у россиян Вино, 11:46
Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА Спорт, 11:45