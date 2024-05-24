В Японии умерла мемная собака и «лицо» Dogecoin Кабосу

Кабосу было 18 лет, она получила известность в начале 2010-х, когда фотография собаки стала мемом. Позже ее сделали «лицом» криптовалюты Dogecoin, мемкоины начал покупать и интегрировать в свои компании бизнесмен Илон Маск

Кабосу (Фото: kabosumama / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Японии в возрасте 18 лет скончалась собака породы сиба-ину по кличке Кабосу (в переводе с японского «тыква»), фотография которой стала мемом в интернете, а сама она — символом криптовалюты Dogecoin. О смерти Кабосу сообщила ее хозяйка Ацуко Сато в своем блоге. По словам женщины, собака «тихо» скончалась сегодня утром в 7:50 (1:50 мск).

Известность к собаке пришла в начале 2010-х, когда в интернете завирусилась ее фотография; мем получил название Doge. Позже, в 2020-м, образ Кабосу появился в еще одном популярном меме — про двух собак породы сиба-ину, одна из которых олицетворяет силу и стойкость, а другая — слабость и беспомощность.

В 2013 году была создана криптовалюта Dogecoin, в которой начали использовать образ Кабосу. Этот мемкоин приобрел в том числе американский миллиардер Илон Маск. Он заявлял, что Dogecoin будет приниматься к оплате компаниями Tesla, Starlink и Starship; также планируется интеграция в платежный сервис соцсети X (Twitter). Сейчас Dogecoin входит в топ-10 крупнейших криптовалют при капитализации более $23 млрд.

По состоянию на 11:00 мск один Dogecoin стоит $0,163055, или около 13 руб. за монету, следует из данных на бирже Binance.

В 2022 году у Кабосу диагностировали хроническую лимфолейкемию, которая представляет собой злокачественные образования в крови, и острый холангиогепатит — воспаление печени, рассказывала владелица собаки.