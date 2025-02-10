Что такое USAID и чем занимается Агентство США по международному развитию

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Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) — это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития.

Организация была основана в 1961 году указом президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди после принятия закона о содействии зарубежным странам. Агентство объединило функции нескольких существовавших ранее ведомств США, занимавшихся вопросами международного развития. Современный статус независимого агентства USAID имеет с 1998 года. Общее политическое руководство деятельностью USAID осуществляет госсекретарь США. Директор и два его заместителя назначаются президентом США с одобрения Конгресса. Бюджет организации превышал $50 млрд. Сегодня в составе организации работают более 10 тыс. человек.

После инаугурации 20 января 2025 года президента США Дональда Трампа организация подверглась критике со стороны главы государства и его администрации, а также близкого соратника Трампа бизнесмена Илона Маска, являющегося главой департамента эффективности государственного управления (DOGE), который назвал агентство «преступной организацией». Главными мотивами масштабной реорганизации USAID назывались неоправданные и нецелевые расходы, коррупция и несоответствие внешнеполитическим приоритетам США. Сейчас работа агентства заморожена, сайт USAID и его аккаунт в соцсети X не работают.

Чем занимается USAID

Основными направлениями деятельности USAID являются поддержка экономического роста, предоставление гуманитарной помощи, участие в проектах здравоохранения (в особенности в борьбе с ВИЧ-инфекцией), сельского хозяйства, а также содействие в улучшении качества образования и укреплении демократических институтов. USAID разработало глобальную систему мониторинга голода (FEWSNET), которая действовала с 1985 года.

География проектов USAID: где действует агентство

USAID ведет свою деятельность в разных регионах мира: Азиатско-Тихоокеанском, Африке, Ближнем Востоке, Европе, а также Латинской Америке и Карибском бассейне. По состоянию на 2023 год, ключевыми регионами-получателями поддержки агентства стали Европа и Африка южнее Сахары.

Всего USAID ведет свою деятельность в более чем 100 странах по всему миру. В 2023 году основными странами-получателями помощи стали Украина (почти 37% всего финансирования), а также Эфиопия и Иордания. Так, с 24 февраля 2022 года размер помощи USAID Украине превысил $30 млрд.

Программы и проекты USAID

В общей сложности агентство потратило $23,4 млрд на реализацию различных программ в 2024 финансовом году. Это на $13,4 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($36,8 млрд). Всего USAID вело деятельность по 44 направлениям, сгруппированных в семь категорий.

Самые большие затраты ведомства в 2024 году пришлись на реализацию программ в области поддержки экономики ($9,3 млрд), а именно «Макроэкономическая основа для роста» ($4,9 млрд) и «Финансовая поддержка в сфере сельского хозяйства» ($1,4 млрд). Второй по объему вложений стала категория «Гуманитарная помощь», здесь ведомство потратило $6,2 млрд. Также одной из самой дорогих стало направление «Здравоохранение» ($2,2 млрд), куда в частности входят программы по борьбе с ВИЧ/СПИД ($0,4 млрд), а также программы по вакцинации от полиомиелита и других болезней.

Примеры успешных программ USAID

Одним из значимых проектов, который реализуется при поддержке USAID, является чрезвычайный план по борьбе со СПИДом (PEPFAR), действующий в 55 странах, преимущественно в Африке. По данным Госдепа США, с момента запуска проекта в 2003 году было проведено антиретровирусное лечение (метод терапии ВИЧ) для более чем 20 млн человек. Кроме того, благодаря PEPFAR у матерей, живущих с ВИЧ, родились 5,5 млн здоровых детей. По оценкам Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), если США окончательно прекратят финансирование PEFRAR, к 2029 году число смертей от СПИДа может увеличиться на 6,3 млн человек.

В латинской Америке одним из крупнейших проектов USAID является «Партнерство по сохранению биоразнообразия Амазонии», который направлен на улучшение условий жизни коренных народов в бассейне Амазонки и сохранение тропических лесов. В 2023, по данным партнерства, ему удалось остановить масштабный проект по вырубке лесов в Суринаме, и провести несколько операций по пресечению незаконной добычи золота.

Влияние программ на развитие стран-партнеров

Бывший сотрудник USAID при администрациях демократов Барака Обамы (2009-2017) и Джо Байдена (2021-2025) Джереми Кониндик отметил, что агентство удовлетворяет широкий спектр потребностей людей, живущих в странах-партнерах — от охраны здоровья женщин до обеспечения населения чистой питьевой водой. Он также назвал огромным риском прекращение программ по борьбе с ВИЧ.

Однако не все положительно оценивают влияние деятельности агентства. Так, президент Колумбии Густаво Петро назвал помощь USAID «ядом», несмотря на то что США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в страну.

Агентство также неоднократно оказывалось в центре скандалов, связанных с попытками вмешательства во внутренние дела государств. Например, USAID финансировало «кубинский твиттер» — сеть, предназначенную для свержения правительства Кубы, созданную с помощью подставных компаний. Тогда в агентстве заявили, что это не была секретная программа, хотя там отметили, что «часть ее была проведена незаметно», чтобы защитить вовлеченных в проект людей.

Почему USAID закрыли в некоторых странах

В России USAID работало с 1992 по 2012 год, когда российские власти заявили о прекращении работы агентства в стране, и в основном финансировало деятельность различных неправительственных организаций (НПО), среди которых — старейшая правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа» (ликвидирована в 2023 году) и правозащитный центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован в 2021 году).

В российском МИДе, говоря о прекращении работы USAID, отметили, что агентство финансировало политическую деятельность и активно действовало в российских регионах, особенно на Северном Кавказе. По информации российских властей, работа организации не всегда соответствовала заявленным требованиям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества.

В 2024 году Азербайджан отказался продлевать договор о работе USAID в стране от 2000 года. Глава МИД страны Джейхун Байрамов объяснил это решение несоответствием деятельности агентства интересам государства. По его словам, в последние годы работы организация способствовала продвижению интересов США в стране и игнорировала потребности Азербайджана. Байрамов также посетовал на то, что американские власти предпринимали попытки оказывать давление на Баку. В феврале 2025-го Баку потребовал прекратить деятельность USAID в стране.

В марте 2024 года сотрудники USAID были принудительно выдворены из Зимбабве.

Как USAID взаимодействует с другими организациями

Внутри страны агентство сотрудничает с Государственным департаментом (выполняет функции МИД), Министерством обороны, Минфином и Минюстом, а также с другими ведомствами. Так, программа PEPFAR реализуется совместно с Госдепом.

В странах-партнерах агентство, как правило, реализует свои проекты и программы через неправительственные организации и фонды, активно сотрудничает с организациями частного сектора. USAID также может сотрудничать с иностранными государственными ведомствами, университетами, компаниями, религиозными и благотворительными учреждениями.

USAID сегодня и его роль в будущем

Во время своего первого срока Дональд Трамп планировал сократить финансирование USAID почти на треть, однако эта инициатива не была поддержана Конгрессом. После вступления 20 января 2025 года в должность на второй срок Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней выделение американской помощи другим странам. В первую очередь это сказалось на проектах USAID, финансирование которых оказалось заморожено. Через несколько дней, 25 января, соответствующее распоряжение во исполнение указа главы государства подписал госсекретарь США Марко Рубио.

В феврале 2025-го глава DOGE Илон Маск назвал USAID «преступной организацией», которой «пора умереть». Это стало реакцией Илона Маска на информацию об увольнении двух сотрудников агентства за отказ дать членам DOGE доступ к системам организации. В субботу, 1 февраля, за день до заявления Илона Маска, сотрудники возглавляемого им департамента прибыли в штаб-квартиру агентства с цель получить доступ к хранилищу конфиденциальных данных.

Вскоре Илон Маск заявил, что обсудил с главой государства работу агентства, и тот «согласился с тем, что мы должны его закрыть». Сам Трамп отметил, что организацией управляют «радикалы-помешанные», которых «мы убираем». Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт в качестве примеров неоправданных, с точки зрения новой администрации США, трат USAID называла, в частности, $47 тыс. на «трансгендерную оперу» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) в Колумбии и $32 тыс. на «трансгендерный комикс» в Перу.

Президент также обвинил организацию в коррупции «невиданных ранее масштабов», а Илон Маск заявил, что агентство участвовало в финансировании исследований в области создания биологического оружия.

В начале февраля сайт и учетная запись агентства в социальной сети X перестали функционировать, а офис USAID в Вашингтоне был закрыт. Сотрудникам ведомства пришлось уйти в административный отпуск, а временное руководство агентством было передано Рубио. После этого Reuters сообщил о планах администрации Трампа сократить штат сотрудников USAID с 10 тыс. до 294 человек. При этом Рубио подчеркнул, что часть функций USAID будет продолжена, но приведена в соответствие с внешнеполитическими приоритетами США.

Профсоюз государственных служащих США и Ассоциации работников дипломатической службы подали иск после решения Трампа отправить сотрудников USAID в административный отпуск. Суд удовлетворил ходатайство истцов в части, касающейся отправленных в отпуск сотрудников, но отклонил требование о возобновлении работы офисов агентства и финансировании его деятельности. Представители Демократической партии в конгрессе США выразили обеспокоенность по поводу того, что американский президент может ликвидировать USAID как независимое агентство и полностью передать его Госдепартаменту.