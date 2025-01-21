Какие указы Трамп подписал в первый день в Белом доме Республиканец ввел ЧП на границе, помиловал участников штурма Капитолия и «высвободил» энергодобычу

После инаугурации Дональд Трамп подписал несколько десятков указов, выполняющих его предвыборные обещания и отменяющих наследие предшественника Джо Байдена. Чем республиканец занялся в свой первый день в Белом доме — в статье РБК

В свой первый же день в Белом доме Трамп подпишет порядка 100 указов, прокламаций и иных нормативных актов. Часть из них будет принята в формате «омнибуса», то есть пакета законодательных актов. Показатель, тем не менее, станет беспрецедентным в современной американской истории — для сравнения Джо Байден за первый день в должность подписал 17 исполнительных указов, прокламаций и иных документов.

«Вчера кто-то сказал мне: «Сэр, не подписывайте так много [указов] за один день. Давайте сделаем это в течение несколько недель». Я сказал: «Черта с два мы будем делать это несколько недель. Мы подпишем их в самом начале». [А то говорят]: «Давайте сделаем это позже». Но потом ничего не делают», — сказал Трамп сторонникам накануне своей инаугурации.

Указы о назначениях в свою администрацию политик подписал вскоре принесения присяги, а еще девять документов — прямо на сцене инаугурационного парада в стадионе Capital One. Первый из них предусматривал отмену сразу 78 «вредоносных» исполнительных указов и меморандумов предыдущего президента. 17 из них подписаны Джо Байденом в январе 2025 года. Трамп продолжил подписание документов в Овальном офисе, параллельно отвечая на вопросы журналистов.

Борьба с нелегальной миграцией и наркокартелями

Главным направлением масштабных преобразований, начатых Трампом в первый день своего второго президентского срока, стали иммиграционные вопросы. Республиканец, как и пообещал, ввел чрезвычайное положение на границах США в связи с ростом нелегальной миграции. Этот шаг предоставит президентской администрации дополнительные полномочия и ресурсы для осуществления обещанной массовой депортации нелегалов.

Трамп также велел американским военным заняться вопросами защиты южной границы США от нелегальной иммиграции и отменил практику catch and release (англ. «поймай и отпусти»), в рамках которой правоохранительные органы отпускали на свободу мигрантов на то время, пока они ожидают слушаний в иммиграционном суде, вместо того, чтобы весь этот период содержать их под стражей. Трамп также возобновил программу «Оставайся в Мексике», в рамках которой просители убежища в США из третьих стран должны ожидать решения американских властей в соседнем государстве, и сократить прием подобных заявлений в целом.

47-й президент также распорядился построить новый участок стены на южной границе, приостановить программы по переселению беженцев и прекратить выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США. Кроме того, Трамп отменил указ о создании рабочей группы по воссоединению детей мигрантов с их семьями.

В ходе предвыборной гонки Трамп пообещал в случае победы выслать всех нелегальных иммигрантов из США по помощи закона 1798 года «О врагах-иностранцах», который не использовался со времен Второй мировой войны. По последним подсчетам, относящимся к 2023 году, в США без необходимых документов находятся по меньшей мере 11,7 млн иностранных граждан. При этом подавляющее большинство из них — примерно три четверти — живут в стране не менее десяти лет.

Другим приоритетом новой администрации Трампа стало искоренение преступных картелей, действующих на территории США. С этой целью будут созданы специальные оперативные группы, состоящие из сотрудников ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Совета экономических консультантов (CEA) и других ведомств. А сами картели Трамп приравнял к иностранным террористическим организациям.

Экономика и торговля

Одним из первых указов Трамп велел правительству устранить кризис стоимости жизни, ответственность за который он возложил на прежнюю администрацию. С этой целью он распорядился увеличить предложение на рынке недвижимости, снизить цены на медицинское обслуживание, убрать излишние требования, которые приводят к росту цен на бытовую технику, создать рабочие места и избавиться от «зеленых» реформ, провоцирующих рост цен на топливо и продукты питания.

Вопреки угрозам, в свой первый же день в Белом доме Трамп не стал вводить тарифы на весь без исключения иностранный импорт, вместо этого он поручил федеральным ведомствам тщательно изучить проблемы, связанные с торговым дисбалансом и недобросовестными практиками стран-партнеров США. Во время предвыборной гонки республиканец обещал 10-20% на практически весь импорт, причем для китайской продукции тарифы планировалось увеличить до 60%.

Повышенная ставка — в 25% — должна была быть и у товаров из Мексики и Канады, несмотря на заключенное самим же Трампом в 2020 году Соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Президент США сообщил, что все еще может ввести их 1 февраля. Ранее он также пообещал, что оставит тарифы на мексиканский и канадский импорт в силе до тех пор, пока правительства этих стран не примут решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Помилование сторонников

Трамп помиловал, сократил тюремное наказание и велел закрыть уголовные дела в отношении порядка 1,6 тыс. участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Четыре года назад часть сторонников республиканца, распаленная его заявлениями о фальсификации выборов, выдвинулась к конгрессу США, где в этот момент шло утверждение итогов голосования. В какой-то момент демонстранты сумели прорваться внутрь здания и сорвали заседание. На полную зачистку Капитолия у сил правоохранительных органов ушло почти семь часов; из-за столкновений — прямо и косвенно — погибли четыре сторонника Трампа и пять полицейских.

В общей сложности обвинительные приговоры по делам, связанным со штурмом Капитолия, получили примерно 1270 человек. Обвинения были предъявлены порядка 1,6 тыс., почти 80% подсудимых признали свою вину. Перед помилованием Трампа около 200 человек находились в тюрьме, сообщает CNN со ссылкой на данные Минюста США. Общий ущерб, нанесенный Капитолию и прилегающей к нему территории, оценивается в $2,8 млн.

Снятие ограничений с энергетики

Вернувшись в Белый дом, Трамп принялся за «полное раскрепощение» энергетики на Аляске, отменив указы Байдена о бурении нефтяных и газовых скважин в штате. Он также распорядился снять ограничения на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), упростил строительство новых трубопроводов и объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, нацеленное на увеличение производства электроэнергии.

Неназванный советник Трамп по энергетике ранее заявил Axios, что все эти шаги призваны помочь США опередить Китай и другие страны в гонке по развитию искусственного интеллекта. «Очень важно, чтобы мы могли производить необходимую электроэнергию здесь, в Соединенных Штатах, чтобы выиграть эту гонку и защитить нашу нацию», — пояснил чиновник.

Климатическая повестка

Своими первыми указами Трамп отменил «зеленые» положения «Закона о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act, IRA), связанные с энергетикой и инфраструктурой, и остановит программу аренды федеральных земель под строительство ветряных энергостанций на американском побережье. Политик также откажется от льгот для производителей и покупателей электромобилей, несмотря на тесные отношения с миллиардером Илоном Маском, которому принадлежит ведущий американский производитель электрокаров — Tesla. Тем самым он рассчитывает возродить американскую автомобильную промышленность, а также позволить американцам покупать «те машины, что они хотят».

Наконец, как и обещал, Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату. 1 июня 2017 года республиканец уже предпринимал аналогичный шаг, однако он был пересмотрен Байденом сразу после вступления в должность 20 января 2021 года. 47-й президент также поставил подпись под письмом, уведомляющим ООН о выходе из соглашения.

Гендерные вопросы

Президент США распорядился отменить все программы по поощрению инклюзивности, равноправия и гендерного и расового разнообразия в федеральном правительстве. Трамп также закрепил в качестве официальной политики правительства США признание лишь двух полов — женского и мужского. Только их можно будет указывать в удостоверениях личности и других документах. Кроме того, трансгендерам запретят соревноваться в женских видах спорта, в процедуры по смене пола, ровно как и программы по продвижению гендерной идеологии нельзя будет финансировать за счет федерального бюджета.

Реформа федерального правительства

Трамп подписал указ, запрещающий бюрократам принимать новые нормативные акты до тех пор, пока его администрация не установит «полный контроль» над федеральным правительством. До тех же пор вводится запрет на наем госслужащих, за исключением армии и не которых других категорий. Работникам государственных учреждений также велели незамедлительно выйти с удаленной работы и вернутся на свои рабочие места.

Трамп также лишит десятки тысяч сотрудников федерального правительства гарантий занятости, что позволит новой администрации осуществить планируемые массовые сокращения и чистки в госаппарате. Этим, как ожидается, займется Департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавит предприниматель Илон Маск и который был учрежден специальным указом президента. Его сопредседателем должен был стать Вивек Рамасвами, однако он отказался от этой должности из-за решения баллотироваться на пост губернатора Огайо.

Трамп также подписал указ о запрете использовать федеральное правительство США — и особенно судебную ветвь — для преследования политических оппонентов, а также распорядился избавиться от правительственной цензуры и «восстановить свободу слова».