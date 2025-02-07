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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Илон Маск заявил о своей любви к Дональду Трампу

Маск признался Трампу в мужской любви
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Илон Маск и&nbsp;Дональд Трамп
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / EPA / ТАСС)

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своей любви к президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал на своей странице X.

«Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину», — говорится в публикации.

Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа около $75 млн, став одним из крупнейших доноров этого избирательного цикла. Он также несколько раз выступал на митингах в поддержку политика. Взамен, по данным Reuters, миллиардер получил необычайное влияние и свободу для своего бизнеса.

С выборов, которые прошли 5 ноября 2024 года, Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго. Как узнала The New York Times, это позволяет предпринимателю легко приходить к политику: например, так бизнесмен посетил республиканца во время ужина с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Time на своей обложке посадил Илона Маска в кресло президента США
Политика
Фото:TIME / X

После прихода Трампа к власти Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В статье для The Wall Street Journal после выборов он обещал, что DOGE поможет президенту нанять «команду крестоносцев», которые будут работать над «массовым сокращением численности федеральной бюрократии».

В декабре 2024 года газета The Washington Post назвала Маска «теневым президентом». В феврале 2025 года журнал Time показал обложку, на которой бизнесмен изображен сидящим в кресле президента США.

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Илон Маск Дональд Трамп любовь США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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