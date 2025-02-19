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Общество ,  
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Минсельхоз США случайно уволил боровшихся с птичьим гриппом сотрудников

Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

Министерство сельского хозяйства США уволило нескольких сотрудников, которые разрабатывали меры по борьбе со вспышкой птичьего гриппа, и намерено вернуть их обратно, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на заявление ведомства.

«Хотя нескольким сотрудникам, занимавшим должности, связанные с высокопатогенным гриппом птиц [ВГПП], в выходные дни было сообщено об их увольнении, мы работаем над тем, чтобы быстро исправить ситуацию и отозвать эти письма», — пояснили в министерстве.

По данным газеты, чиновников уволили на фоне того, что «птичий грипп сеет хаос в сельскохозяйственном секторе, а цены на яйца взлетели до рекордно высокого уровня».

В январе The Guardian сообщила о резком росте цен на яйца в США на фоне эпидемии птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года погибло более 20 млн кур-несушек. По данным CNN, в конце декабря средняя цена дюжины яиц составляла $4,33, что почти на 25% выше, чем в начале ноября, в котором цены на яйца в целом выросли на 37,5% по сравнению с 2023 годом.

WP уточнила, что увольнения сотрудников Минсельхоза являются и частью реформы федерального правительства по сокращению численности рабочих мест, проводимой администрацией президента Дональда Трампа. Так, ранее в Минсельхозе заявили о реализации «агрессивного плана по оптимизации штата».

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11 февраля Трамп подписал указ, который обязывает федеральные ведомства подготовить планы значительного сокращения штатов и сотрудничать с департаментом государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска. Администрация хочет уволить до 10% госслужащих, объясняя это сокращением расходов.

Сокращения в Минсельхозе — это уже не первые случайные увольнения в министерствах США в феврале 2025 года. Так, в рамках сокращений в Минэнерго администрация президента США Дональда Трампа уволила от 300 до 400 сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

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Теги
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