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NYT сообщила о ссоре Маска и Рубио из-за «списка претензий» к Госдепу

Американский предприниматель и куратор департамента по повышению эффективности работы правительства Илон Маск на правительственном заседании 6 марта поссорился с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает The New York Times со ссылкой на источники

По словам собеседников газеты, Рубио пришел в ярость от того, что был вынужден «выслушивать целый список претензий от самого богатого человека в мире». Forbes по состоянию на 7 марта оценивает состояние Маска в $342,4 млрд, а Bloomberg — в $330 млрд. В обоих случаях это делает его богатейшим человеком планеты.

Рубио, как пишет NYT, назвал неправдой слова Маска о неспособности сократить штат Госдепартамента. Он сообщил, что более 1,5 тыс. сотрудников ведомства уволились в обмен на денежную компенсацию. Госсекретарь предложил Маску принять их обратно на работу, чтобы затем «устроить шоу с увольнением».

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, что конфликт имел место.

«Никакого столкновения, я там был. <...> Илон отлично ладит с Марко, и они оба отлично справляются. Никакого столкновения», — сказал он журналистам (цитата по CNN).

Материал дополняется

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политик, президент США
14 июня 1946 года
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