NYT сообщила о неповиновении ФБР, Госдепа и Пентагона приказу Маска

NYT: ФБР и Пентагон не стали повиноваться приказу Маска об отчетах о работе

Маск потребовал от госслужащих отчета о работе за последнюю неделю. Но правительственные ведомства просят сотрудников игнорировать приказ, заявляя, что сами проверят работу подчиненных или что опасаются раскрыть секретные данные

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Несколько американских правительственных структур, среди которых ФБР и Госдеп, решили проигнорировать приказ главы Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предпринимателя Илона Маска о предоставлении отчетов о свой работе за последнюю неделю, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и внутренние документы агентств. Также газета приводит официальные заявления некоторых ведомств.

Маск 22 февраля под угрозой увольнения потребовал от американских госслужащих отчетов о проделанной работе до полуночи понедельника, 24 февраля (разница во времени между Москвой и Вашингтоном — восемь часов). Электронные письма с требованием были разосланы из Офиса по управлению персоналом (OPM).

В Пентагоне заявили, что ведомство самостоятельно «отвечает за оценку работы своего персонала и будет проводить любую проверку в соответствии с собственными процедурами», сотрудников призвали воздержаться от ответов на письма из OPM. Не отвечать на запрос рекомендовала служащим и директор Управления национальной разведки Тулси Габбард, следует из ее сообщения подчиненным.

«Учитывая изначально чувствительный и засекреченный характер нашей работы, сотрудники разведывательного сообщества не должны отвечать на электронное письмо OPM», — написала Габбард.

Аналогичным образом поступил глава ФБР Каш Патель, а также чиновники, отвечающие за персонал, в Госдепе, Министерстве внутренней безопасности, различных правоохранительных органов и др.

Агентство национальной безопасности и некоторые другие разведывательные управления предупредили сотрудников, что ответ может привести к непреднамеренному раскрытию засекреченной работы. В письме Маска было указание не включать секретные данные в отчет.

На инициативу Маска отреагировали и профсоюзы. Президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли назвал письмо от OPM «явно незаконным» и «бездумным».

«Позволяя не избранному и неадекватному Илону Маску диктовать действия OPM, вы продемонстрировали неуважение к целостности федеральных работников и их важной работе», — заявил он в письме к руководству офиса по управлению персоналом.