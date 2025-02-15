В США случайно уволили сотни сотрудников из ядерного ведомства

Под сокращение попали специалисты управления ядерной безопасности, которые работали на объектах, где производится ядерное оружие. Сейчас их пытаются вернуть; по данным CNN, в администрации не знали, чем именно занимается ведомство

Министерство энергетики США в Вашингтоне (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа уволила от 300 до 400 сотрудников Национального управления ядерной безопасности (NNSA) в рамках сокращений в Минэнерго, сообщают Bloomberg и CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ответственные за это решение чиновники администрации могли не знать, что NNSA отвечает за контроль над ядерным оружием Соединенных Штатов. Среди уволенных, как пишет CNN, оказались специалисты, которые работали на объектах, где оно производится; они осуществляли контроль за подрядчиками и проверяли вооружение. Также под сокращение попали сотрудники центрального офиса, которые разрабатывали требования и инструкции для производителей. Уволенные имели доступ к гостайне, отмечает Bloomberg.

При этом представитель Минэнерго сказал CNN, что увольнения коснулись «менее 50 человек», которые в основном занимались «административной и канцелярской работой».

Сейчас министерство пытается вернуть уволенных специалистов.

NNSA было создано в 2000 году, это полуавтономное ведомство при Министерстве энергетики США. Управление отвечает за «укрепление национальной безопасности посредством военного применения ядерной физики», говорится на его сайте. В числе целей NNSA названы поддержка безопасности и эффективности ядерного арсенала США; уменьшение глобальной опасности, исходящей от применения оружия массового уничтожения; обеспечение ВМС США атомными двигателями; реагирование на ЧС ядерного и радиоактивного характера в стране и за рубежом.

Джилл Хруби, которая руководила NNSA при администрации экс-президента Джо Байдена, выразила обеспокоенность масштабными сокращениями. Она отметила, что специалисты управления, как правило, имеют высокий уровень допуска к секретной информации, а их обучение может занять 18 месяцев или больше. «Эти люди, скорее всего, никогда не вернутся и не будут работать на правительство», — сказала она Bloomberg.

По словам источника CNN, несколько американских сенаторов обсудили произошедшее с главой Минэнерго Крисом Райтом. «Конгресс в панике, потому что, похоже, Министерство энергетики не осознало, что NNSA контролирует ядерный арсенал», — сказал собеседник.

Трамп на этой неделе подписал указ, который обязывает федеральные ведомства подготовить планы значительного сокращения штатов и сотрудничать с Департаментом государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска. Администрация хочет уволить до 10% госслужащих, объясняя это сокращением расходов. Ряд американских штатов подали иски к Трампу и Маску.