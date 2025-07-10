Мораторий: как временные запреты влияют на бизнес, политику и жизнь

Фото: Андрей Любимов / РБК

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Что такое мораторий простыми словами

Мораторий (от позднелат. moratorius — «замедляющий») — это временное прекращение или отсрочка выполнения каких-либо обязательств, действий, законов, норм или договоров. Простыми словами, это «пауза» в применении определенных правил, которая дает время для принятия окончательных решений, стабилизации ситуации или проведения переговоров.

В отличие от полной отмены, мораторий носит временный характер и может быть отозван, когда обстоятельства изменятся. Например, мораторий на проверки бизнеса означает, что контролирующие органы временно не могут проводить плановые инспекции, но это не означает полного упразднения системы контроля. Моратории могут применяться в качестве не только экономической и социальной, но и политической меры, например для снижения международной напряженности.

Зачем вводятся моратории

При введении моратория временно приостанавливается действие определенных правил, законов или процедур. Эта мера применяется государственными органами для стабилизации ситуации в критические периоды. В России моратории активно применяются в различных сферах: бизнесе, банкротных процедурах, в отношении смертной казни и в международной политике. Эти временные ограничения позволяют обществу и экономике адаптироваться к кризисным обстоятельствам без резких потрясений.

Моратории используются как универсальный инструмент государственной политики для управления кризисными ситуациями без кардинального изменения законодательства. Это делает его более гибким средством.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Основные цели введения мораториев включают снижение социальной напряженности, предоставление передышки для адаптации к новым условиям, защиту экономических интересов в кризисные периоды и деэскалацию международного конфликта. Например, мораторий на банкротство позволяет предприятиям реструктурировать долги и найти новые источники финансирования вместо немедленного закрытия.

Мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки российского бизнеса действует с марта 2022 года. Он был введен для снижения административной нагрузки на предприятия в условиях санкционного давления. Изначально он касался как плановых, так внеплановых инспекций с учетом исключений, установленных правительством. В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года. Внеплановые проверки возобновились в 2025 году. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2024 году также предложил перейти с 1 января 2025 года на риск-ориентированный подход вместо мораториев на проверки бизнеса.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Плановые и внеплановые проверки

Среди форм инспекций выделяют следующие:

Плановые проверки. Проводятся в соответствии с заранее утвержденным графиком. Он публикуется на сайте Генпрокуратуры и других контролирующих органов. Эти инспекции направлены на систематический контроль соблюдения требований законодательства.

Внеплановые проверки. Проводятся по конкретным поводам: жалобам потребителей, сигналам о нарушениях, при угрозе чрезвычайных ситуаций, по поручению президента, правительства, требованию прокурора и в других случаях.

Профилактические визиты. Форма контроля, которая действовала всегда, несмотря на мораторий. Ее цель — предупредить нарушение, а не выявить его. По результатам такого мероприятия владельца бизнеса не привлекут к ответственности, но инспекторы могут указать на проблемы, которые следует устранить.

Сотрудник государственного пожарного надзора во время рейда по проверке пожарной безопасности на вьетнамском рынке в Казани, 2016 год (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Исключения из моратория

Мораторий на плановые проверки не распространяется на предприятия, отнесенные к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска. Под риском понимается вред, который может причинить владелец бизнеса людям и окружающей среде при нарушении обязательных требований. При этом у каждого надзорного ведомства свои критерии распределения компаний по риску.

Мораторий на банкротство

Мораторий на банкротство — это мера, защищающая компании и граждан от немедленных требований кредиторов в кризисные периоды. В России его вводили дважды — в период пандемии COVID-19 с апреля по октябрь 2020 года (был продлен до января 2021 года для наиболее пострадавших от пандемии отраслей), а также с апреля по октябрь 2022 года из-за санкционного давления. При этом во втором случае мораторий касался не только компаний, но и физических лиц.

Закрытый для посетителей из-за пандемии COVID-19 магазин детских товаров в Москве, 2021 год (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Власти выступали и с другими инициативами в этой области. Например, в ноябре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть введение нового моратория на банкротство малого и среднего бизнеса.

Во время действия моратория кредиторы не могут подавать заявления о банкротстве должника, суды возвращают их без рассмотрения. Одновременно приостанавливается начисление процентов, неустоек и штрафов, замораживаются исполнительные производства. Вместе с тем на должников также накладываются ограничения, например на выплату дивидендов.

Мораторий не запрещает должникам самостоятельно обращаться в суд с заявлением о банкротстве — ограничения касаются только принудительных процедур по инициативе кредиторов. Кроме того, любой должник, на которого распространяется действие этой меры, вправе заявить об отказе от ее применения.

Мораторий на смертную казнь в России

Последний случай приведения в исполнение смертного приговора в России датируется 2 августа 1996 года. Тогда был казнен серийный убийца Сергей Головкин. В 1996 году президент Борис Ельцин издал указ о поэтапном сокращении использования смертной казни в связи с присоединением страны к Совету Европы. В 1997 году Россия подписала Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который отменяет смертную казнь в мирное время. Однако российские власти так его и не ратифицировали.

Серийная убийца Тамара Иванютина, отравившая 20 человек таллием. Тамару Иванютину казнили в 1987 года в Лукьяновском СИЗО Киева, она стала третьей и последней женщиной, приговоренной к смертной казни в СССР (Фото: Игорь Костин / РИА Новости)

Запрет на смертную казнь в России имеет юридическое обоснование в решениях Конституционного суда (КС). В 1999 году суд ввел ограничение на вынесение смертных приговоров до формирования судов присяжных по всей стране. В 2009 году КС подтвердил невозможность применения смертной казни в рамках действующей Конституции с 1 января 2010-го, несмотря на введение с этого времени суда присяжных на всей территории страны. При этом прекращение членства России в Совете Европы в 2022 году не отменило действующий мораторий.

В России дискуссии о снятии моратория на смертную казнь неоднократно возобновлялись. Так, в 2022 году на фоне выхода России из Совета Европы на эту тему высказался председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тогда он заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», к которым он отнес смертную казнь.

В последний раз дискуссия о смертной казни активизировалась после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Тогда сразу несколько политиков и чиновников, включая главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, выступили за возвращение высшей меры наказания. Однако председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и некоторые другие представители власти исключили эту возможность при нынешней Конституции. В июне 2025-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неизменности позиции главы государства Владимира Путина против возвращения смертной казни. При этом в феврале того же года ВЦИОМ подсчитал, что почти половина россиян (49%) выступает за возвращение высшей меры наказания. Таким образом за прошедшие с предыдущего опроса четыре года значимо (на 5 п.п.) изменилось только число сторонников моратория на смертную казнь — если в 2021 году их было 21%, то в 2025-м их насчитывалось 26%.

Цветы в память о погибших при теракте на фоне сгоревшего здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 26 марта 2024 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мораторий на удары по энергообъектам

Мораторий на удары по энергообъектам между Россией и Украиной — это пример временной приостановки каких-либо действий для попытки деэскалации конфликта или создания благоприятной среды для межгосударственного диалога. Он был введен по итогам переговоров Москвы и Вашингтона и действовал месяц — с 18 марта по 17 апреля 2025 года. Приостановка нанесения ударов устанавливалась с перспективой пролонгации при обоюдном согласии, однако по истечении срока действия мораторий не был продлен.

Запрет на удары охватывал ключевые элементы энергетической инфраструктуры. Согласно заявлению Кремля, под защиту попали:

нефтеперерабатывающие заводы;

нефте- и газопроводы, включая насосные станции;

электроэнергетическая инфраструктура: электростанции, подстанции, трансформаторы и распределительные сети;

атомные электростанции (АЭС);

плотины гидроэлектростанций.

На Украине в числе согласованных называли объекты «электроэнергетического и нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетики — производства энергетического оборудования».

Кто и зачем согласовал запрет

Запрет на удары по энергообъектам начал действовать после телефонного разговора между Путиным и американским президентом Дональдом Трампом 18 марта 2025 года. В ходе обсуждения Москва дала согласие на введение 30-дневного периода моратория. Вскоре о своей поддержке этой инициативы сообщил и украинский президент Владимир Зеленский. В то же время Украина считала, что действие моратория начиналось 25-го марта, когда она дала официальное согласие на мораторий.

Целью моратория было снижение гуманитарных и экономических последствий конфликта, например перебоев в энергоснабжении, которые могли бы усугубить положение мирных жителей. Договоренности также были частью более широких дипломатических усилий по урегулированию конфликта, включая переговоры по «Черноморской инициативе», направленной на обеспечение безопасного судоходства.

Скадовский морской порт в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Что нарушает мораторий

После начала действия моратория Россия утверждала, что Украина неоднократно его нарушала. Так, 9 апреля российское Минобороны заявило, что Киев ни на один день не прекращал удары по объектам российской энергетической инфраструктуры с начала действия моратория. Ведомство отчитывалось и о конкретных ударах. Так, 28 марта в Белгородской области беспилотники атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подстанцию 110 кВ Красная Яруга «Белгородэнерго», а также был нанесен удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» реактивными снарядами РСЗО HIMARS. По словам Путина, всего Украина «около 130 раз» нарушила мораторий на удары. Киев, в свою очередь, отрицал обвинения Москвы и выдвигал встречные. В частности, в тот же день украинский «Нафтогаз» заявил о поражении своих газодобывающих мощностей.

Последствия обстрела газоизмерительной станции «Суджа», Курская область, 28 марта 2025 года (Фото: Минобороны России / Telegram)

Что важно знать о мораториях