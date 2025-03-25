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Военная операция на Украине ,  
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Кремль перечислил энергообъекты, попадающие под мораторий на удары

Кремль: под мораторий на удары попадут нефтехранилища, газопроводы и АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций входят в согласованный Россией и США перечень объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там уточнили, что речь в том числе идет об электростанциях, подстанциях, трансформаторах, распределителях и насосных станциях.

«Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и по взаимной договоренности может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — говорится в сообщении.

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В Белом доме утверждали, что США достигли договоренностей с Россией и Украиной о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал о передаче Вашингтону перечня объектов, требующих особой защиты.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине инфраструктура энергетика Удары переговоры мирное урегулирование
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