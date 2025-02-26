ВЦИОМ выявил рост сторонников сохранения моратория на смертную казнь

Каждый второй россиянин по-прежнему выступает за возвращение смертной казни, но увеличилась доля сторонников сохранения действующего моратория, показал опрос ВЦИОМ. Больше всего сторонников отмены среди поколения зумеров

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Большинство россиян (49%) выступают за возвращение смертной казни, более четверти (26%) считают, что лучше сохранить нынешнее положение дел, то есть мораторий на ее применение, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни, показал проведенный в феврале опрос ВЦИОМ (результаты исследования есть у РБК).

За прошедшие с предыдущего опроса четыре года значимо (на 5 п.п.) изменилось только число сторонников моратория на смертную казнь — в 2021 году их был 21%. Также по сравнению с опросом четырехлетней давности на 4 п.п. (до 10%) уменьшилось число затрудняющихся ответить на этот вопрос. Число сторонников применения и число сторонников полной отмены смертной казни практически не изменилось — в 2021 году за отмену высшей меры наказания выступали те же 15%, за возвращение этого вида наказания — 50%.

Из данных исследования ВЦИОМ следует, что сторонников смертной казни больше среди представителей старших поколений. Так, согласно опросу, среди «поколения застоя» (родившиеся с 1948 по 1967 года) таких 62%. А вот среди «зумеров» (родившиеся в 2001 году и раньше) доминируют сторонники полной отмены такого вида наказания, их — 39%. Среди младших миллениалов (рожденные с 1992 по 2000 год) больше всего сторонников моратория — 35%.

Во ВЦИОМе подчеркивают, что вопрос смертной казни остается в сознании россиян «одним из самых важных и дискуссионных». Он является значимым для 73% респондентов. Доля же тех, кто считает что этот вопрос безусловно важен выросла с 2010 года с 28% до 36%. Скорее важным сейчас его считают 37%, неважным — только 17%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории страны. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ВЦИОМ, ссылаясь на опрос Gallup отмечают, что ситуация в России в чем-то схожа с картиной, которая существует в США — согласно прошлогоднему опросу, около половины американцев также выступили за применение смертной казни за убийство. Однако, поколенческие различия там выражены слабее. «В США наблюдается полуторакратный разрыв в уровне поддержки смертной казни между самым младшим (зумеры) и самым старшим (молчаливым) поколением (42% vs. 62%), в России — трехкратный (19% vs. 57%)», — отмечают во ВЦИОМ.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что возросшее число сторонников сохранения моратория на смертную казнь связано в том числе со сменой поколений. Кроме того, по его мнению, «растущая легитимация насилия в повестке и эстетике последних лет вызывает у части респондентов тревогу». «Появление огромной серой зоны между разрешенным и криминальным ставит граждан в двусмысленное положение перед законом — чем пользуются те же телефонные мошенники, инкриминируя своим жертвам якобы финансирование ВСУ. Тезис о том, что просто так никого не сажают, распространен в обществе меньше, чем 10 или 15 лет назад — как следствие, выше тревожность перед прочтением закона не в свою пользу», — объяснил эксперт РБК.

Мораторий на применение смертной казни действует с 2 февраля 1999 года, хотя основания для него несколько раз менялись. Общественные и политические деятели периодически поднимают вопрос о возвращении смертной казни. Так, в 2022 году на фоне выхода России из Совета Европы на эту тему высказался председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Тогда он заявил, что это «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране», к которым он отнес смертную казнь.

В 2024 году вскоре после теракта в Крокус-сити холле вопрос о снятии моратория на смертную казнь поднимался и в Госдуме. В частности, руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обещал, что эта тема будет «глубоко, профессионально, содержательно проработана» и будет принято решение, отвечающее настроением общества. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда отметил, что для возвращения этой меры не нужно референдума, а требуется лишь решение Конституционного суда. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в этих обсуждениях как правило подчеркивает, что решения КС по мораторию на смертную казнь не могут преодолеть ни Дума, ни Совет федерации.

Президент России Владимир Путин в 2022 году подчеркивал, что его позиция по смертной казни не изменилась и он солидарен с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, что для такого решения необходимо переписать основной закон. В 2024 году Путин подчеркивал, что российские власти не отменяют мораторий на смертную казнь несмотря на военную операцию и поддержку такого решения значительным числом россиян, а «наоборот, принимаем целый ряд решений в направлении повышения гуманности нашего правосудия».