Плановые проверки бизнеса до 2030 года будут проводиться только на объектах высокого риска

В России на восемь лет отменили плановые проверки бизнеса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Плановые проверки бизнеса в России в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписано соответствующее постановление.

«По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска», — сказал Мишустин.

Он добавил, что в образовательных учреждениях, которые входят в группу высокого риска, вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты. Если в ходе такого визита будут выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении.

По словам премьера, эти решения «позволят сохранить в целом тренд на улучшение делового климата» в стране.

В марте 2022 года Мишустин подписал постановление, которое ввело мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых проверок допускается только в исключительных случаях: при угрозе жизни и здоровью граждан, безопасности страны либо по поручению президента или правительства.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что плановые проверки российского бизнеса будут отменены и в 2023 году. «Это наш выбор — сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства», — сказал он.