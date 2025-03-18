О чем Путин и Трамп договорились в ходе второго телефонного разговора Ранее США и Украина предложили ввести общее 30-дневное перемирие

Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор, он продолжался более двух часов. Подробнее о том, к чему пришли президенты России и США, — в материале РБК

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: White House / Flickr.com)

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели свой второй телефонный разговор. Он был посвящен урегулированию на Украине и состоялся через неделю после того, как в Джидде американская и украинская делегации договорились осуществить 30-дневное прекращение огня. В ответ Москва обозначила вопросы, которые должны быть прояснены перед установлением перемирия.

Разговор Путина и Трампа продлился около двух с половиной часов. После него стороны опубликовали сообщения, в которых изложили, о чем шла речь.

Что о разговоре сообщили Кремль и Белый дом

По версии Кремля, Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине, «которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер» и «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности». Он согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и «сразу дал российским военным соответствующую команду».

Относительно общего 30-дневного перемирия российский президент обратил внимание на ряд следующих нюансов: контроль за прекращением огня по всей линии соприкосновения, остановка принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ее вооруженных сил (ВСУ). Путин подчеркнул, что «для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем» иностранные государства должны полностью прекратить передавать Киеву военную помощь и разведданные.

«Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области», — сообщил Кремль. Путин подтвердил, что, если украинские военные в Курской области сдадутся в плен, Россия гарантирует им «жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права». Российский президент сообщил, что 19 марта Москва и Киев обменяются пленными по формуле «175 на 175»; Россия также «в качестве жеста доброй воли» передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военных.

Путин также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря» — президенты договорились начать переговоры, чтобы проработать детали такой инициативы. «Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме», — отмечает Кремль; для этого Россия и США создадут экспертные группы.

По сообщению Кремля, Путин и Трамп обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, о совместных усилиях по урегулированию кризисов и работе по ядерному нераспространению и ядерной безопасности. «Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров — солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта, — сказано в сообщении Кремля. — Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире». Также Трамп поддержал идею Путин организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ.

Версию Белого дома опубликовала в соцсети X представитель администрации Кэролайн Левитт. «Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды их народов», — сказано в сообщении. По словам Левитт, Трамп и Путин договорились начать движение к миру с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с «технических переговоров» по реализации прекращения огня в Черном море; переговоры об этом незамедлительно начнутся на Ближнем Востоке.

Белый дом также отметил, что Трамп и Путин сошлись в том, что «Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль». В целом, по оценке президентов, у американо-российских отношений есть большой потенциал — он включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность «по достижении мира».

Контакты России и США во второй срок Дональда Трампа (с 20 января 2025 года) 11 февраля — поездка спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву. 12 февраля — первый официальный телефонный разговор Путина и Трампа. 18 февраля — переговоры России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Москву представляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, Вашингтон — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и Стив Уиткофф. 27 февраля — переговоры России и США в Стамбуле об устранении «раздражителей» в дипломатических отношениях. Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев, которому США после переговоров дали согласие на работу послом в Штатах, американскую — заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер. 14 марта — второй визит Уиткоффа в Москву. Также известно минимум о двух телефонных разговорах Сергея Лаврова и Марко Рубио (15 февраля и 16 марта), об одном — между главами СВР и ЦРУ Сергеем Нарышкиным и Джоном Рэтклиффом (11 марта) и об одном — между Юрием Ушаковым и Майком Уолтцем (12 марта).

Какие позиции по урегулированию занимают стороны

11 марта по итогам встречи в Джидде США и Украина приняли совместное заявление, в котором Киев принял предложение Вашингтона установить временное 30-дневное прекращение огня, если его одновременно будет готова реализовать Москва.

По словам Рубио, стратегия США состоит как минимум из двух этапов: «план А» — прекратить боевые действия, чтобы перейти к «плану Б», задача которого — усадить всех за переговорный стол и, возможно, с помощью челночной дипломатии завершить конфликт с учетом потребностей всех сторон.

13 марта Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перечислил вопросы, которые он считает важным прояснить перед перемирием.

Участь украинских военных, которые сейчас находятся в Курской области. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить <…>? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?»

Продолжится ли в период перемирия мобилизация на Украине, поставки в республику западного оружия, переподготовка вновь мобилизованных подразделений.

Как обеспечить перемирие вдоль всей линии соприкосновения длиной около 2 тыс. км — кто и как будет его гарантировать и контролировать. «Почти 2 тыс. км — кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня <…>? И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности?»

«Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить. Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить», — сказал тогда Путин. После этого российский лидер встретился с Уиткоффом — по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф привез в Москву «дополнительную информацию», а Путин передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа.

Заявление Путина Трамп назвал «очень многообещающим», «но неполным», а контакты между двумя сторонам — «очень хорошими и продуктивными». «Есть очень хорошие шансы на то, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится», — написал президент США в Truth Social. И обратил внимание, что «тысячи украинских войск» окружены российскими и «находятся в очень плохом и уязвимом положении» и он «настоятельно просил президента Путина сохранить им жизни». Путин заявил, что с пониманием относится к этому призыву. «В случае сложения оружия и сдачи в плен им (украинским военным в Курской области. — РБК) будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — сказал президент России 14 марта на совещании с постоянными членами российского Совета безопасности.

Накануне телефонного разговора Кремль и Вашингтон обозначили его основные темы. По версии Москвы, это нормализация отношений России и США и урегулирование на Украине; по версии Вашингтона — это территориальные вопросы на Украине и ситуация вокруг Запорожской АЭС. В Белом доме при этом допускали, что если разговор не оправдает ожиданий, США введут против России новые санкции. «Это вариант, который президент допускал и который он реализует в случае необходимости», — заявила 17 марта представитель Белого дома Кэролайн Левитт (цитата по «Интерфаксу»).

Как к возможному перемирию готовится Европа

В Европе тем временем продолжают собирать «коалицию желающих» предоставить Украине гарантии безопасности. Ее создание инициировали Великобритания и Франция, которые уже несколько месяцев обсуждают отправку на Украину миротворцев для контроля за прекращением огня.

15 марта под председательством британского премьера Кира Стармера в онлайн-формате прошли очередные консультации европейских лидеров. После них он заявил, что ряд стран взяли на себя «конкретные обязательства» по отправке миротворческих сил на Украину, но деталей не раскрыл, добавив, что 20 марта представители военных командований стран «коалиции желающих» соберутся, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению войск на Украине.

При этом британский премьер отметил, что считает важными гарантии безопасности со стороны США. «Я ясно дал понять, что это должно быть сделано в сочетании с Соединенными Штатами. Мы говорим с американской стороной ежедневно», — заявил Стармер. The Times пишет, что Лондон устроило бы предоставление США беспилотников и спутников для мониторинга линии фронта на востоке Украины. Ранее Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон безуспешно пытались заручиться поддержкой Трампа в этом вопросе во время их визитов в Вашингтон.

По завершении онлайн-саммита в Лондоне Макрон отдельно провел переговоры с Трампом и Зеленским. Он призвал всех западных партнеров разработать «конкретный план мира», включающий «солидные гарантии безопасности» для Украины. «Оружие должно замолчать», — написал французский лидер в соцсети X.

По информации The Times, в настоящее время около полудюжины стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают отправку на Украину до 30 тыс. военнослужащих. Другие союзники Киева готовы помочь оружием и логистикой. The Telegraph отмечает, что европейцам еще потребуются дополнительные обсуждения того, способна ли «коалиция желающих» реально отправить свои силы на Украину. По информации издания, пока есть только готовность обсудить «военные игры» по потенциальному развертыванию войск, кораблей и самолетов на Украине.

В Европе при этом превалирует мнение, что сделка по Украине между Россией и США не приведет к долгосрочному миру. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции 17 марта, после заседания глав МИД ЕС, что «Россия на самом деле не хочет мира» и Москве нельзя доверять, поскольку она использует переговоры, чтобы продвигать свои требования. Каллас полагает, что Москва будет пользоваться этой возможностью и дальше, вместо того чтобы согласиться на 30-дневное перемирие.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что на Украину оказывается сильное давление. По его мнению, Киеву необходимо представить пакет гарантий безопасности из пяти пунктов: долгосрочная военная помощь (как минимум €40 млрд в 2025 году), европейский миротворческий контингент при поддержке США, постоянное давление на Москву при помощи санкций, репарации, а также ускоренное вступление Украины в ЕС (к 1 января 2030 года).

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил в интервью Bloomberg, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Он заявил, что боевые действия могут завершиться в этом году. По мнению Рютте, прекращение конфликта позволит нормализовать отношения и с Россией, но пока стороны «далеки от этого». Сейчас же, продолжил он, на Москву нужно «продолжать оказывать давление», чтобы она серьезно отнеслась к переговорам.

По оценке немецкого таблоида BILD, вся Европа «дрожала» в ожидании телефонного разговора Путина и Трампа, поскольку его последствия могут оказать «разрушительный» эффект для системы безопасности Европейского континента. В граничащих с Россией Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше сильны опасения, что сделка между США и Россией может привести к выводу американских войск из Европы и наступлению российской армии в течение нескольких лет, отмечает издание. В связи с этим на прошлой неделе все пять стран объявили о своем желании выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

По информации Bloomberg, в преддверии мирных переговоров ЕС и Великобритания также планируют обсудить конфискацию замороженных российских активов с целью увеличить собственные расходы на оборону.

На прошлой неделе Еврокомиссия анонсировала план по перевооружению ЕС (ReArm Europe) объемом €800 млрд. Часть этих средств должна пойти на усиление обороноспособности Украины. 19 марта комиссия представит Белую книгу по обороне — по данным Politico, которое ознакомилось с проектом документа, блок планирует запустить масштабный проект по развитию оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины в условиях «отступления» США с континента.