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Бастрыкин выступил за возвращение смертной казни в России

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

В России следует снять мораторий на смертную казнь, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — задался вопросом глава СК, отметив, что это должно быть сделано не через изменение Конституции и проведение референдума, а указом президента.

«Смотрите, что получается. Вот последний пример — «Крокус сити» […]
Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь , то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю», — сказал Бастрыкин.

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Александр Бастрыкин смертная казнь
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