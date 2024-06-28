Бастрыкин выступил за возвращение смертной казни в России
В России следует снять мораторий на смертную казнь, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — задался вопросом глава СК, отметив, что это должно быть сделано не через изменение Конституции и проведение референдума, а указом президента.
«Смотрите, что получается. Вот последний пример — «Крокус сити» […]
Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь , то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю», — сказал Бастрыкин.
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