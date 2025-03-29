Минобороны обвинило ВСУ в увеличении числа атак по энергетике России

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Минобороны России обвинило ВСУ в наращивании атак на энергетические объекты в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Как заявили в министерстве, 28 марта около 5:30 в Белгородской области беспилотники атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате обрыва провода отключилась высоковольтная линия 35 кВ Айдар — Белый Колодезь.

В 10:34 атаке дрона подверглась подстанция 110 кВ Красная Яруга «Белгородэнерго», в результате чего значительные повреждения получил трансформатор.

В 13:45 в Белгородской области из-за атаки беспилотника и повреждения трансформатора произошло отключение трансформаторной подстанции «Белгородэнерго» и электричества в домах.

В 17:03 атака дрона по энергообъекту «Белгородэнерго» привела к отключению высоковольтной линии 10 кВ. В результате оказались обесточены более 1100 жителей Грайворонского района.

В 18:07 в результате атаки беспилотника отключилась высоковольтная линия 110 кВ Борисовка — Красная Яруга. Из-за этого без света остались более 8 тыс. жителей Борисовского района.

Кроме того, Минобороны упомянуло удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» реактивными снарядами РСЗО HIMARS, о котором сообщило 28 марта. Тогда возник сильный пожар. ГИС «Суджа» была «фактически уничтожена», заявило ведомство.

Через станцию «Суджа» до 1 января 2025 года шли поставки газа в Европу. Они прекратились после того, как Киев не продлил соответствующий контракт.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора договорились о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Украина согласилась на 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

Позднее Киев и Москва договорились с Вашингтоном, что нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, электростанции и подстанции подпадают под временное прекращение огня и по ним не наносятся удары.

После достижения соглашения Минобороны не раз заявляло об ударах по российским энергетическим объектам. В частности, в ночь на 26 марта беспилотники атаковали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», а позднее днем — энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области, утверждали там.

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