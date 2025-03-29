 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минобороны обвинило ВСУ в увеличении числа атак по энергетике России

Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Минобороны России обвинило ВСУ в наращивании атак на энергетические объекты в Курской и Белгородской областях. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Как заявили в министерстве, 28 марта около 5:30 в Белгородской области беспилотники атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В результате обрыва провода отключилась высоковольтная линия 35 кВ Айдар — Белый Колодезь.

В 10:34 атаке дрона подверглась подстанция 110 кВ Красная Яруга «Белгородэнерго», в результате чего значительные повреждения получил трансформатор.

В 13:45 в Белгородской области из-за атаки беспилотника и повреждения трансформатора произошло отключение трансформаторной подстанции «Белгородэнерго» и электричества в домах.

В 17:03 атака дрона по энергообъекту «Белгородэнерго» привела к отключению высоковольтной линии 10 кВ. В результате оказались обесточены более 1100 жителей Грайворонского района.

В 18:07 в результате атаки беспилотника отключилась высоковольтная линия 110 кВ Борисовка — Красная Яруга. Из-за этого без света остались более 8 тыс. жителей Борисовского района.

Кроме того, Минобороны упомянуло удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» реактивными снарядами РСЗО HIMARS, о котором сообщило 28 марта. Тогда возник сильный пожар. ГИС «Суджа» была «фактически уничтожена», заявило ведомство.

Через станцию «Суджа» до 1 января 2025 года шли поставки газа в Европу. Они прекратились после того, как Киев не продлил соответствующий контракт.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора договорились о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Украина согласилась на 30-дневный мораторий на удары по энергетике.

Позднее Киев и Москва договорились с Вашингтоном, что нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции, электростанции и подстанции подпадают под временное прекращение огня и по ним не наносятся удары.

После достижения соглашения Минобороны не раз заявляло об ударах по российским энергетическим объектам. В частности, в ночь на 26 марта беспилотники атаковали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго», а позднее днем — энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области, утверждали там.

Материал дополняется

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1600 человекОбщество, 17:09
Появилось видео частного солнечного затменияОбщество, 17:00
Хет-трик Уилсона помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Сибирь»Спорт, 16:59
CNN рассказал о подготовке Эквадора к размещению войск США из-за бандПолитика, 16:53
Минобороны обвинило ВСУ в увеличении числа атак по энергетике РоссииПолитика, 16:47
МИД заявил о неготовности КНР к диалогу России и США по стратстабильностиПолитика, 16:44
Конюхов приостановил плавание через два океана из-за поломки лодкиОбщество, 16:06
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Ольховский не увидел большой потери в смене гражданства КасаткинойСпорт, 16:00
Дубль Карраскаля помог «Динамо» разгромить аутсайдера РПЛСпорт, 15:56
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Команда Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлонуСпорт, 15:27
В России дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолетОбщество, 15:25
Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту СаратоваОбщество, 15:17
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиОбщество, 15:10