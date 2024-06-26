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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава Конституционного суда исключил возвращение смертной казни в России

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Дискуссия о возвращении смертной казни возобновилась после теракта в «Крокусе». Зорькин снова отметил, что действующая Конституция не допускает возвращения смертной казни. Путин соглашался, что казни не помогут в решении проблем
Валерий Зорькин
Валерий Зорькин (Фото: Global Look Press)

Вернуть смертную казнь при нынешней Конституции нельзя, говорится в докладе председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, документ цитирует «Интерфакс».

Он указал, что «мера ограничения прав [человека] не является константной величиной» и может меняться, однако это не касается вопроса смертной казни.

«Для Конституционного суда... была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — говорится в докладе.

После присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введен мораторий на казни. Документ не ратифицировали, в Уголовном кодексе сохранилась эта норма в качестве исключительной меры наказания. Однако фактически смертную казнь последний раз применили в 1996 году.

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека» после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания. В результате запрет на ее применение был продлен соответствующим постановлением.

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Дискуссия о возможности возвращения к смертной казни возобновилась после теракта в «Крокусе». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указывал, что ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения КС по этому вопросу. По его словам, для изменения ст. 20 второй главы, где содержится положение о праве каждого на жизнь и о смертной казни как виде наказания, потребуется фактически принять новую Конституцию.

В 2013 году президент Владимир Путин признавался, что когда случаются трагедии, иногда «рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов», но эксперты уверены: ужесточение наказания не поможет искоренить или снизить уровень преступности.

«Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников. Вопрос в эффективности. У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение, и, уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные», — добавил Путин.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
смертная казнь Валерий Зорькин Конституционный суд
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