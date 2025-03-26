Генштаб ВСУ опроверг обвинения в нарушении отказа от ударов по энергетике

В ВСУ ответили на обвинения в нарушении отказа от ударов по энергетике

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25-26 марта не наносили удары беспилотниками по энергетическим объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму, утверждают в пресс-службе Генштаба ВСУ.

«Заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.

Российское Минобороны сообщало, что в ночь на 26 марта беспилотники атаковали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», а позднее днем — энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области. По данным ведомства, силы ПВО сбили два дрона в районе мыса Тарханкут. Последствиями остальных атак стало отключение электричества у жителей Комаричского района в Брянской области и Хомутовского района в Курской. Минобороны обвинило Украину в попытке срыва договоренностей России и США «о поэтапных мерах по урегулированию» конфликта.

11 марта состоялись переговоры Украины и США в Джидде, результатом которых стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин тогда поддержал эту инициативу, однако перечислил ряд вопросов к ее реализации, в частности о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил о своем согласии на предложение республиканца о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и отданном распоряжении военным. Президент Украины Владимир Зеленский эту инициативу поддержал.

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