В ВСУ ответили на обвинения в нарушении отказа от ударов по энергетике
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25-26 марта не наносили удары беспилотниками по энергетическим объектам в Курской и Брянской областях, а также в Крыму, утверждают в пресс-службе Генштаба ВСУ.
«Заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.
Российское Минобороны сообщало, что в ночь на 26 марта беспилотники атаковали наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму и объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго», а позднее днем — энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области. По данным ведомства, силы ПВО сбили два дрона в районе мыса Тарханкут. Последствиями остальных атак стало отключение электричества у жителей Комаричского района в Брянской области и Хомутовского района в Курской. Минобороны обвинило Украину в попытке срыва договоренностей России и США «о поэтапных мерах по урегулированию» конфликта.
11 марта состоялись переговоры Украины и США в Джидде, результатом которых стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин тогда поддержал эту инициативу, однако перечислил ряд вопросов к ее реализации, в частности о поставках оружия, мобилизации и обучении украинских солдат.
18 марта состоялся телефонный разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил о своем согласии на предложение республиканца о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и отданном распоряжении военным. Президент Украины Владимир Зеленский эту инициативу поддержал.
заявлению Белого дома, стороны договорились разработать механизм запрета ударов по энергетике. По словам Зеленского, Киев передал Вашингтону список объектов, которым требуется особая защита. Он также сообщил о согласовании механизма контроля выполнения соглашений, в том числе с привлечением других стран. В Кремле утверждают, что мораторий на удары по энергетике действует с 18 марта и распространяется на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- газопроводы и хранилища, вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
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