Минобороны заявило, что ГИС «Суджа» уничтожена из-за удара ВСУ
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области «фактически уничтожена» после удара ВСУ, сообщило Минобороны.
По станции был нанесен двойной удар, который нанесли реактивными снарядами РСЗО «HIMARS». Обстрел произошел 28 марта около 10.20. После обстрела произошло сильное возгорание.
В ведомстве заявили, что этот обстрел показывает, что «все публично заявленные обязательства киевского режима» об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре оказались «уловкой Зеленского».
Ранее, 21 марта, украинские военные подорвали станцию, сообщало Минобороны. Там указывали, что ВСУ контролировали станцию и использовали ее в качестве логистического пункта. Тогда в ведомстве указывали, что подрыв «важного российского энергетического объекта является намеренной провокацией» и направлена на «дискредитацию мирных инициатив президента США».
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