Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий будет действовать полгода, он касается должников, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции или включены в перечень стратегических предприятий

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении определенных должников, он будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно распоряжению правительства, с 4 апреля кредиторы не смогут подать заявление о банкротстве в отношении следующих должников:

организаций и индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции;

организаций, которые включены в перечень системообразующих и стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

31 марта Госдума приняла поправки по экстренным мерам в связи с коронавирусом, которые в том числе предполагают введение моратория на банкротство. Согласно документу, правительство получает право ввести мораторий для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Срок действия моратория может быть продлен по решению кабмина, если не отпали обстоятельства, которые стали основанием для его введения.