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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий будет действовать полгода, он касается должников, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции или включены в перечень стратегических предприятий
Фото: Владислав Шатило / РБК

В России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве в отношении определенных должников, он будет действовать в течение шести месяцев. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно распоряжению правительства, с 4 апреля кредиторы не смогут подать заявление о банкротстве в отношении следующих должников:

  • организаций и индивидуальных предпринимателей, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции;
  • организаций, которые включены в перечень системообразующих и стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

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31 марта Госдума приняла поправки по экстренным мерам в связи с коронавирусом, которые в том числе предполагают введение моратория на банкротство. Согласно документу, правительство получает право ввести мораторий для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Срок действия моратория может быть продлен по решению кабмина, если не отпали обстоятельства, которые стали основанием для его введения.

Помимо прочего правительство получило право вводить режимы повышенной готовности и ЧС, а также расширить список ситуаций, при которых госзакупки будут проводиться без конкурса, а сроки исполнения контрактов можно будет изменить в связи с коронавирусом.

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1 апреля правительство предложило ввести мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса. Положение прорабатывается в рамках второго пакета правительственных мер, направленных на преодоление последствий коронавируса. В рамках первого пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса предприятиям будет предоставлена отсрочка в течение шести месяцев по уплате всех налогов (кроме НДС), по кредитным платежам, а также по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества.

Президент Владимир Путин во время своего обращения к гражданам предложил понизить для малого и среднего бизнеса страховые взносы с 30 до 15%. Президент уточнил, что это введут в долгосрочной перспективе, а не как короткую антикризисную меру. Двукратное понижение ставки будет бессрочным.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: банкротство, должники
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