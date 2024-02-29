 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Послание Путина Федеральному собранию ,  
0 

Путин предложил замену мораторию на проверки бизнеса

Путин: вместо мораториев на проверки бизнеса нужно ввести подход с оценкой риска
Сюжет
Послание Путина Федеральному собранию
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил с 2025 года отказаться от мораториев на проверки бизнеса и разработать риск-ориентированный подход. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.

«Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно», — сказал президент.

Он отметил, что там, где риски отсутствуют, стоит применять профилактические меры «и таким образом минимизировать число проверок».

Мишустин поручил внести проект о продлении моратория на проверки бизнеса
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Позже Путин заявил, что проверки стоит отменить и в 2023 году, чтобы «избавиться от излишнего регулирования со стороны государства».

В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года, их будут проводить только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах

Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ

Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы

Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности

В Мексике началось извержение вулкана. Видео

В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.

Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео

Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?

Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?

МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?
Теги
Персоны
Владимир Путин проверки бизнеса Послание президента к Федеральному Собранию
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин напомнил о лозунге «Бросай пить — вставай на лыжи»
Спорт
Путин объявил о новых страховых гарантиях на инвестиции граждан
Финансы
Путин заявил об увеличении МРОТ до ₽35 тыс. к 2030 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 99,45 (-0,47) Инвестиции, 28 фев, 16:27 Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 91,87 (-0,17) Инвестиции, 28 фев, 16:27
Вылетевший из Петербурга самолет вернулся из-за сбоя в системе навигации Общество, 15:22
Далеко уехали: на выставке «Россия» обсудили развитие транспортной сферы Отрасли, 15:21
Все под рукой: где искать квартиры с развитой инфраструктурой РБК и ПИК, 15:18
Киностудия Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина» Life, 15:09
Цветы, чудеса и яркое пламя: культурная афиша марта Стиль, 15:05
Путин предложил ввести в стране финансовый план на шесть лет Экономика, 15:03
⁠Путин назвал, кому в будущем можно «доверить Россию» Политика, 15:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
К бывшим возвращаются: как использовать потенциал «бумерангов» на 100% Pro, 15:01
«Роскосмос» сообщил о выводе на целевые орбиты группы малых спутников Технологии и медиа, 14:59
В Москве задержали главного редактора «Новой газеты» Политика, 14:56
Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 14:56
Что учесть при поиске жилья для арендного бизнеса в 2024 году: инструкция Pro, 14:43
В России стартовали продажи Hyundai Custo. Цены Авто, 14:39
Путин предложил повысить зарплаты специалистам в лесном хозяйстве Экономика, 14:37