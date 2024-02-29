Путин предложил замену мораторию на проверки бизнеса

Путин: вместо мораториев на проверки бизнеса нужно ввести подход с оценкой риска

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил с 2025 года отказаться от мораториев на проверки бизнеса и разработать риск-ориентированный подход. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.

«Считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно», — сказал президент.

Он отметил, что там, где риски отсутствуют, стоит применять профилактические меры «и таким образом минимизировать число проверок».

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее мораторий на плановые проверки бизнеса до конца года. Их сохранили только в отношении «небольшого закрытого перечня объектов контроля», в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности.

Позже Путин заявил, что проверки стоит отменить и в 2023 году, чтобы «избавиться от излишнего регулирования со стороны государства».

В марте 2023 года плановые проверки бизнеса отменили до 2030 года, их будут проводить только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.