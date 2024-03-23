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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Клишас ответил на идею ввести смертную казнь после теракта в «Крокусе»

Клишас: Дума не может вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Решение Конституционного суда об отмене смертной казни не смогут преодолеть в Госдуме и Совете Федерации, заявил Клишас. В «Единой России» после нападения на «Крокус» пообещали проработать ужесточение наказания за теракты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — написал он в телеграм-канале.

Ранее глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», пообещал проработать вопрос о смертной казни за терроризм.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

После присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введен мораторий на казни. Документ не ратифицировали, в Уголовном кодексе сохранилась эта норма в качестве исключительной меры наказания. Однако фактически смертную казнь последний раз применили в 1996 году.

Теракт со 133 погибшими в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение смертной казни, мотивировав это сформированными «устойчивыми гарантиями прав человека» после длительного моратория и правовым режимом, направленным на ее отмену в качестве исключительной меры наказания. В результате запрет на ее применение был продлен соответствующим постановлением. Согласно ч. 2 ст. 20 Конституции, каждый человек имеет право на жизнь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, жертвами стали 133 человека, пострадали 140 человек. Задержаны 11 подозреваемых, четырех из них в ФСБ назвали непосредственными участниками теракта. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Единая Россия Госдума Владимир Васильев смертная казнь теракт Московская область Крокус Сити Холл терроризм Андрей Клишас
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