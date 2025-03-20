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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что поддержал прекращение ударов по объектам энергетики

Сюжет
Военная операция на Украине

Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом написал в своем телеграм-канале украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Ранее о том, что украинский президент согласен на прекращение ударов по энергетическим объектам, писал Bloomberg.

«Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать», — написал он.

Зеленский назвал свой разговор с Трампом «положительным, очень содержательным и откровенным». По словам украинского президента, прекращение огня необходимо, чтобы «создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения».

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Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

19 марта Трамп сообщил, что переговорил по телефону с Зеленским, и назвал беседу «очень хорошей». По его словам, речь шла в основном о вчерашней беседе с российским президентом Владимиром Путиным.

После этого Белый дом заявил, что ближайшие дни в Саудовской Аравии встретятся технические группы, чтобы «обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полноценному режиму прекращения огня». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Трамп и Зеленский «согласовали частичное прекращение огня в отношении энергетического сектора».

Кремль 19 марта заявил, Путин уже дал команду военным после согласия Москвы на идею Трампа о временном прекращении ударов по энергетике.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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