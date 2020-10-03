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Мишустин подписал постановление о продлении моратория на банкротства

Премьер-министр официально продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года. Он распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября.

Материал дополняется.

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