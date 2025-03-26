Киев заявил о несоответствии в списке защищаемых от ударов объектов

Минэнерго Украины заявило, что в опубликованный Россией список объектов, которые попадают под мораторий на атаки, не вошли объекты нефте- и газодобычи. При этом в согласованном Украиной и США списке они есть, утверждают в Киеве

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Согласованный Украиной и США список энергетических объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары, отличается от опубликованного Москвой перечня, заявили в украинском Минэнерго «Европейской правде».

«Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках соглашения о прекращении взаимных ударов. Это касается электроэнергетического и нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетики — производства энергетического оборудования», — рассказали в пресс-службе.

В то же время в опубликованный Москвой по итогам переговоров с представителями Вашингтона список не вошли объекты нефте- и газодобычи, отметили в Минэнерго Украины.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде 25 марта, приводится согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Отказ от атак на эти объекты действует 30 суток, начиная с 18 марта, и может быть продлен. В случае нарушения любой из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств.

18 марта президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает временный отказ от ударов по энергетике.

В то же время Минобороны заявляло об ударах по российским энергетическим объектам после достижения соглашения. В МИДе до переговоров в Эр-Рияде предупреждали, что Россия оставляет за собой право ответа, в том числе симметричного.