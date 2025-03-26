Киев заявил о несоответствии в списке защищаемых от ударов объектов
Согласованный Украиной и США список энергетических объектов, которые подпадают под временный мораторий на удары, отличается от опубликованного Москвой перечня, заявили в украинском Минэнерго «Европейской правде».
«Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках соглашения о прекращении взаимных ударов. Это касается электроэнергетического и нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетики — производства энергетического оборудования», — рассказали в пресс-службе.
В то же время в опубликованный Москвой по итогам переговоров с представителями Вашингтона список не вошли объекты нефте- и газодобычи, отметили в Минэнерго Украины.
В заявлении, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров с американской стороной в Эр-Рияде 25 марта, приводится согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него вошли:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отказ от атак на эти объекты действует 30 суток, начиная с 18 марта, и может быть продлен. В случае нарушения любой из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств.
18 марта президент России Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день также после разговора с Трампом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает временный отказ от ударов по энергетике.
В то же время Минобороны заявляло об ударах по российским энергетическим объектам после достижения соглашения. В МИДе до переговоров в Эр-Рияде предупреждали, что Россия оставляет за собой право ответа, в том числе симметричного.
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