Теракт в «Крокус Сити Холле»: что за год изменила трагедия

В годовщину теракта в «Крокус Сити Холле» возле сгоревшего концертного зала открыли мемориал жертвам. Кто наказан за преступление, как спустя год выглядит комплекс и изменила ли трагедия безопасность на массовых мероприятиях

Фото: Андрей Любимов / РБК

В субботу 22 марта 2025 года, ровно год спустя после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», возле места трагедии открыли мемориал жертвам. Террористическая атака, ставшая крупнейшей в России после захвата школы в Беслане в 2004 году, унесла жизни 145 человек. Многие из них в тот день приехали в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник».

На открытии мемориала в подмосковном Красногорске на территории Крокус Сити присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев, выразивший соболезнования близким погибших и пострадавшим. Цветы к мемориалу возложили владельцы концертного зала — президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

«В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года», — выбито на монументе из черного гранита в виде двух стел с фигурками поднимающихся в небо белых журавлей. Автором проекта был Араз Агаларов, сообщала пресс-служба Crocus Group.

Как продвигается расследование теракта, продолжается ли жизнь на территории комплекса «Крокус Сити» и изменила ли трагедия подход к организации безопасности массовых мероприятий в России — в материале РБК.

Хронология теракта В четверг 22 марта 2024 года в 18:54 по московскому времени возле входа в выставочный зал «Крокус Экспо» припарковался белый легковой Renault. Возле центра было многолюдно — оставался час до начала концерта группы «Пикник», на который были проданы все билеты (концертный зал вмещал 6,2 тыс. человек). На входе работали металлоискатели, охранники проверяли у посетителей сумки. Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Стихийный мемориал в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди несут цветы вдоль дороги напротив здания «Крокус сити холла» в память о жертвах теракта, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Баннер на здании стадиона Динамо с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», Москва, 23 марта 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Мужчина возлагает цветы у посольства России в Ереване, Армения, 23 марта 2025 года (Фото: Грант Гетадарян / РБК) Баннер на улице Москвы с выражениями скорби в связи с событиями в подмосковном «Крокус сити холле», 23 марта 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус сити холл», Красногорск, Московская область, 23 марта 2024 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) За две минуты до начала концерта из автомобиля вышли четыре человека и открыли стрельбу из автоматов. Одними из первых жертв стали охранники на входе — у них не было огнестрельного оружия, только дубинки. Многие пришедшие на концерт сначала не придали шуму значения, некоторые даже подумали, что «хлопки» — часть программы. Очевидцы рассказывали РБК, что было непонятно, куда бежать — люди натыкались на «какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться». Террористы, вооруженные АК-47, вели стрельбу по зрителям в холле, затем дошли до концертного зала. Как рассказывал собеседник РБК в правоохранительных органах, в зале один из нападавших занял позицию возле сцены, откуда вел стрельбу, а другие заблокировали часть выходов. Они расстреливали посетителей и поджигали кресла с помощью бензина, который принесли с собой. В 20:11 террористы покинули здание, скрывшись на том же белом Renault — по официальным данным, они провели в здании 13 минут. В 21:57 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Около 22:00 в здании «Крокус Сити Холла», где бушевал пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, начала рушиться крыша. Жертвами террористической атаки стали 146 человек, еще более 550 человек пострадали.

Что известно о расследовании

Саидакрами Рачабализода (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК) Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Мухаммадсобир Файзов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В годовщину теракта Следственный комитет сообщил о завершении следственных действий с 19 фигурантами дела. Нападение, по версии следствия, было организовано спецслужбами «недружественного государства» — какого именно, не уточняется. Целью нападения была дестабилизация обстановки в России. Для его совершения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственно организацией теракта занимались шесть граждан Средней Азии — они находятся за рубежом, заочно арестованы и объявлены в розыск. По версии следствия, организаторы завербовали исполнителей — четырех граждан Таджикистана — и обучили их за границей.

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Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК (террористический акт) Главное следственное управление СК России возбудило сразу после нападения. Позднее нападавшим инкриминировали ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки) и ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в ней). ФСБ установила, что по меньшей мере четверо предполагаемых преступников перед своими действиями присягали на верность запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан» (известная также как «Исламское государство в Афганистане», запрещенная в России террористическая группировка). О том, что вербовщики исполнителей теракта входили в «Вилаят Хорасан» в октябре говорил директор ФСБ Александр Бортников. Он же через несколько дней после теракта сообщал, что первичные данные от задержанных по делу о теракте говорят об «украинском следе» в деле. В офисе президента Украины заявляли о непричастности к теракту.

Следствие также выявило финансовые связи между обвиняемыми, которые действовали через централизованные каналы сбора денежных средств. В одном производстве в настоящее время находится десять уголовных дел. Следствие продлили до 22 мая, следует из ответа пресс-службы МЧС на запрос РБК с отказом от комментариев именно по причине продолжения следственных действий.

По горячим следам задержали четверых боевиков. Обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК) были предъявлены Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходит 27 человек. Они, по версии следствия, являются пособниками исполнителей преступления. Так, например, уроженцы Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев снабдили террористов автоматами Калашникова и боеприпасами к ним. Остальные обвиняемые предоставили нападавшим квартиры для проживания, обеспечили их транспортом и деньгами. Еще два человека, уроженцы Северного Кавказа, которые принимали участие в вооружении террористов, находятся в розыске.

Следователи СК провели более 1,1 тыс. судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, пожарно-технические и инженерно-строительные. Потерпевшими признаны и в этом качестве допрошены 2,2 тыс. человек, а еще 1 тыс. человек дали показания в качестве свидетелей.

В начале марта в США взяли под стражу участника организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая организация) Мохаммада Шарифулла, также известного как Джафар. На допросе в ФБР он признался, что давал инструкции о том, как пользоваться автоматами Калашникова и другим оружием. Шарифулла узнал двоих задержанных боевиков.

Задержания по делу «Крокуса» прошли и в Турции. В начале года генпрокуратура Стамбула потребовала назначить от 7,5 до 15 лет заключения пяти мужчинам, обвиняемым в членстве в террористической организации и связанным с исполнителями теракта. По версии следствия, они поддерживали контакт с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода. Один из них, Хофизджон Усмонов встречался с Фаридуни в Стамбуле в «конспиративной квартире». У другого подсудимого — Мутеулло Усоева нашли переписку с одним из исполнителей теракта, в которой он предлагал тому 800 тыс. руб. за закладку бомбы и обещал предоставить необходимое оружие.

Как ужесточили контроль за мигрантами После теракта в «Крокус Сити Холле» за первое полугодие 2024 года в Москве, согласно подсчетам РБК, столичные суды вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям, чем годом ранее (около 27 тыс. против 23 тыс.). Кроме того, из страны стали чаще высылать иностранцев: за полный 2024 год в России было принято более 190 тыс. решений об административном выдворении граждан других стран — почти на треть больше, чем в 2023 году, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. С весны 2024 года власти начали также обсуждать ужесточение миграционной политики и законодательства. В июле спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал: на рассмотрении Думы находится 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан и вопросов, связанных с предоставлением гражданства. А в конце октября 2024 года Госдума приняла в третьем и окончательном чтении пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией. Организация незаконной миграции группой лиц, либо миграция для совершения тяжких или особо тяжких преступлений сама становится особо тяжким преступлением — за него будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы. Изменения в законодательство также вводят новые квалифицирующие признаки организации незаконной миграции (например, чтобы совершение преступление или скрыть другое, миграция с использованием поддельных документов и тд). За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев, а также за изготовление поддельных документов теперь вводится повышенная уголовная ответственность — от двух до шести лет заключения.

Как через год выглядит «Крокус Сити»

Год спустя после трагедии обгоревшее здание концертного зала — без крыши и части стекол — стоит, обнесенное белым строительным забором. Сразу после теракта президент Crocus Group Араз Агаларов говорил о намерении восстановить все пострадавшие объекты «Крокус Сити Холла». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в июне 2024 года рассказывал РБК и о другом варианте будущего «Крокус Сити Холла»: для территории была подготовлена концепция благоустройства, предусматривающая появление на месте концертного зала в Красногорске сквера с памятником. Но финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта — Сrocus Group Араза Агаларова, подчеркивал губернатор.

В Сrocus Group на запрос РБК о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла» на момент публикации не ответили. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Московской области.

Здание пострадавшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» было застраховано «Ингосстрахом» — сумма не раскрывалась. Убытки физических лиц — клиентов «Ингосстраха», чье здоровье или имущество пострадало в результате трагедии, страховая уже урегулировала в упрощенном порядке, сообщили РБК в компании. Урегулирование по убытку собственнику здания еще не завершено, поскольку «страхователь в настоящее время продолжает сбор документов», добавили в страховой компании.

Ущерб, который Crocus Group понесла в результате теракта Эмин Агаларов в феврале 2025 года оценивал примерно в $150–200 млн. Эта сумма складывалась из расходов на строительство самого концертного зала, а также из ущерба торгового центра от потери посещаемости.

«Если говорить с точки зрения бизнеса, то это был разрушительный эффект для всей компании Crocus Group, потому что парализовалась работа всех объектов на территории и снизилась посещаемость после того, как произошел теракт», — объяснял Агаларов. «Крокус Сити Холл», согласно оценкам, которые приводили «РИА Новости», добавлял всему торгово-выставочному комплексу «Крокус Сити» около 6-7 тыс. посетителей ежедневно.

Другие объекты на территории «Крокус Сити» — выставочный комплекс «Крокус Экспо», торгово-развлекательный комплекс Vegas с кинотеатром, катком, контактным зоопарком, а также торговый центр «Крокус Сити Молл» с бутиками и магазинами товаров класса люкс — продолжают привлекать посетителей. Количество арендаторов в торговых центрах визуально не сократилось — закрытыми стоят только бутики приостановивших деятельность в России Chanel, Prada, Miu Miu, Loro Piana. Продавцы в нескольких магазинах, с которыми поговорил РБК, признают, что теракт поначалу отразился на трафике, но сейчас он возвращается к норме. Сразу после нападения в «Крокус Сити Холле» посещаемость торговых центров в целом по Москве снизилась примерно на 10%, но трафик восстановился достаточно быстро — по итогам 2024 года он была выше уровня предыдущего года, говорит вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. «Это было связано и с тем, что торговые центры предприняли дополнительные меры безопасности, и с постепенным возвращением людей к привычным маршрутам», — объясняет Люлин.

«Крокус Сити Молл» — это объект, который ориентируется на премиальный сегмент, и на уровень заполненности влияют не столько опасения посетителей, сколько необходимость привлекать в проект премиальные и люксовые бренды, отвечающие высоким запросам потребителей, а с ними сейчас есть «определенные сложности», говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Ключевым объектом в портфеле собственника «Крокус Сити» в Мякинино остается, по словам эксперта, ТЦ «Vegas-Сити». «Благодаря расположению рядом с жилым сектором и станцией метро, а также выставочными центрами посещаемость остается стабильной», — говорит Хакбердиева.

В будний мартовский день, за несколько дней до годовщины трагедии, на территории «Крокус Сити» очень многолюдно, убедился корреспондент РБК: от станции метро «Мякинино» к выставочному комплексу и обратно движется плотный поток людей. В «Крокус Экспо» 18 марта проходило сразу несколько крупных событий. Одно из них — трехдневная крупнейшая в России и СНГ международная выставка туризма и индустрии гостеприимства Mitt. Среди ее гостей — представители туриндустрии Турции, Китая, Венгрии, ОАЭ и других стран. В прошлом году эту выставку посетило 16,1 тыс. гостей и более 900 компаний из 59 стран мира. Сопоставимый поток посетителей привлекает еще одна выставка, которая проходила с 18 по 20 марта на площадке «Крокус Экспо» — Food Expo. В 2024 году эту выставку, среди участников которой были представители крупнейших российских поставщиков и международных компаний в сфере HoReCa и Retail, а также партнеры из Турции, Китая, стран СНГ, Ирана и Индии, посетило 16,8 тыс. участников.

Охрану выставок обеспечивают частное охранное предприятие «Гудгард», информируют таблички возле павильонов «Крокус Экспо». На входе в них посетители проходят через рамки металлоискателя, но сумки проверяют через раз, убедился корреспондент РБК. Помимо охранников ЧОПа на выставках присутствуют сотрудники МВД и Росгвардии. Представитель компании Sigma Expo — организатора Food Expo — в разговоре с РБК сообщил, что за организацию безопасности на выставке отвечают и владельцы здания и организаторы мероприятия, но деталей не раскрыл. В компании ITE Group, которая занималась организацией выставки Mitt, на запрос РБК не ответили.

Глобальных изменений в мерах безопасности в «Крокус Сити» с момента происшедших событий не наблюдается, констатирует Хакбердиева. «Возможно, были проведены внутренние мероприятия с персоналом», — рассуждает эксперт. На вопрос РБК об изменении мер безопасности на территории «Крокус Сити» в Crocus Group на момент публикации не ответили.

Изменился ли подход к безопасности массовых мероприятий

После теракта в «Крокус Сити Холл» власти заговорили о необходимости изменить регулирование в сфере зрелищных мероприятий. Представители отрасли обращали внимание, что в действующем законодательстве нет единых требований к организации безопасности на концертах, а площадки часто пользуются услугами частных охранных предприятий, сотрудники которых не всегда имеют право на ношение оружия.

В апреле депутаты комитета Госдумы по культуре во главе с Еленой Ямпольской вносили законопроект, регламентирующий обеспечение мер безопасности на зрелищных мероприятиях. В документе, в частности, предлагалось обязать собственника площадки и организатора мероприятия прописывать в договоре «обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия». Для обеспечения порядка депутаты предлагали привлекать контролеров-распорядителей. Организаторов зрелищных мероприятий также хотели обязать организовывать взаимодействие с органами госвласти и местного самоуправления «в решении вопросов обеспечения общественного порядка при проведении зрелищного мероприятия».

Законопроект прошел первое чтение еще в июле 2024 года. С тех пор информация о его дальнейшем движении не обновлялась. Ямпольская еще в мае стала советником президента и передала мандат депутата Анатолию Иванову. РБК направил запрос в комитет Госдумы по культуре.

С точки зрения законодательства каких-либо серьезных изменений в правилах проведения концертов не произошло, утверждают опрошенных РБК эксперты. Так, организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич отметил, что концертная индустрия «сама внутри себя организовалась, проводит дополнительные инструктажи на площадках, активнее взаимодействует со спецслужбами с точки зрения оперативной обстановки». Некоторые площадки стали периодически проводить специализированные учения среди персонала, добавил эксперт.

Гендиректор концертного агентства TCI и генпродюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников напоминает, что требования к безопасности существовали и до теракта в «Крокус Сити Холле», а массовые мероприятия «неплохо регулировались уже существующими требованиями, нормативами и инструкциями». Вопросы, выходящие за рамки компетентности сотрудника службы безопасности, находятся в ведении спецслужб и силовых структур федерального и городского уровня. «Подход к безопасности на массовых мероприятиях в Москве если и изменился, то не глобально», — считает Ратников.

О том, что законодательство, регулирующее проведение концертов, так и не изменилось, говорит и эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. «На федеральном уровне термин «массовое мероприятие» до сих пор не определен, в некоторых городах это устанавливается на муниципальном уровне и подразумевает повышенный уровень безопасности для мероприятий с большой аудиторией, — рассуждает Сафронов. — Но трагедия в «Крокус Сити Холле» потрясла всю зрелищную индустрию. Внимание к безопасности сейчас на порядки выше, а организаторы больше тратят на эту статью расходов и продумывают современные подходы».

«Крокус Сити Холл» был «уникальным, современным и удобным» залом, считает Евгений Сафронов. В Москве, по словам эксперта, таких немного, и его отсутствие уже сказывается на концертной отрасли. «Дефицит залов заметен, так как «Москва», МТС Live Hall и Live Arena не признаются полноценной заменой, — отмечает Сафронов. — Уцелевший выставочный комплекс, тем не менее, пользуется спросом и весьма плотно загружен». У традиционных арен и больших концертных залов сейчас нет достаточного количества контента для полной загрузки площадей в силу отсутствия западных артистов, говорит Эдуард Ратников. «Основной массовый контент вернется на эти площадки только после снятия санкций», — отмечает Ратников.

В пресс-службе VK Stadium сообщили, что безопасность гостей, сотрудников и имущества площадки обеспечиваются «профессиональной службой безопасности в прямом взаимодействии с правоохранительными органами районов Сокол и Аэропорт». Расходы на безопасность площадки «увеличиваются пропорционально инфляции», добавили в компании.

В пресс-службе МТС Live (управляет несколькими концертными площадками в Москве и регионах, в том числе «МТС Live Холл», Театр МДМ и «Театр на Цветном») от комментариев об организации безопасности на площадках отказались. Представители «Лужников», «ВТБ Арены», Urban и Glastonberry не ответили на запросы.

Изменился ли подход к пожарной безопасности

Вместе с уголовным делом о теракте после нападения на «Крокус Сити Холл» ведется расследование об оказании в концертном зале услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). Кроме того, после теракта СК возбудил уголовное дело о халатности, фигурантом которого стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала, сообщал в апреле 2024 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сразу после происшествия следователи СК изъяли документы в подразделении Главного управления МЧС по Подмосковью. Ранее сотрудник управления пожарной охраны «Крокус Сити Холла» Денис Пытляк, который одним из первых оказался на месте теракта, рассказал РБК, что противопожарная система сработала на 100%. По его словам, такого рода техника не ориентирована на террористическую атаку, тем более в случае, если появляется сразу несколько очагов возгорания и ведется стрельба. В частной пожарной охране, которая действует в «Крокусе» с момента ввода его в эксплуатацию, проводились постоянные тренировки, инструктажи с персоналом, пожарными, инструкторами и инженерами, отметил собеседник РБК. Раз в квартал проводилась тренировка с эвакуацией.

Источник РБК в МЧС рассказал, что по результатам разбора ситуации в «Крокусе» говорили о возможном изменении в тактике пожаротушения объектов социальной значимости и объектов, при возведении которых используются быстрогорючие материалы. «Но все осталось на уровне разговоров», — отметил собеседник. По его словам, на закрытом совещании в министерстве, прошедшем после трагедии в «Крокусе», было рекомендовано увеличить количество проверок таких крупных объектов с акцентом на срабатывание систем оповещения и сигнализаций.

МЧС не ответило на запрос РБК о том, какие изменения в систему организации пожаротушения были внесены.