Вэнс намекнул на сделку по покупке Гренландии, а свежий опрос показал, что ее жители не против

Как Трамп может получить контроль над Гренландией и хочет ли этого остров Вэнс намекнул на сделку по покупке Гренландии, а свежий опрос показал, что ее жители не против

Как показал опрос американских социологов, большинство гренландцев не против того, чтобы остров вошел в состав США. Насколько серьезно Дональд Трамп говорит о приобретении этой территории и какие цели преследует — в статье РБК

Фото: Egmont Strigl / imagebroker.com / Global Look Press

Зачем Трампу нужна Гренландия

Вскоре после победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп вернулся к одному из самых экстравагантных политических устремлений своего первого президентского срока, а именно к покупке Гренландии.

Этот самый крупный в мире остров, расположенный северо-восточнее Северной Америки, входит в состав Дании в качестве автономной территории. Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова.

Площадь Гренландии — около 2,2 млн кв. км, на острове проживают около 57 тыс. человек. Он богат природными ресурсами: углем, золотом, серебром, медью, свинцом, цинком, графитом, никелем, железом, алмазами, титан-ванадием, вольфрамом, ураном и редкоземельными элементами, а также нефтью и природным газом, добыча которых запрещена в Гренландии по экологическим соображениям. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство классифицирует как критические важные. Наблюдающийся в последние годы на острове стремительный рост средних температур — в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты, — приводит к таянию ледников, которые покрывают 80% территории Гренландии. Это высвобождает ранее недоступные запасы углеводородов, урана и крайне ценных редкоземельных элементов, использующихся в телекоммуникационной сфере, отмечает Associated Press. Кроме того, остров обладает колоссальным военным значением: в годы Второй мировой войны американские военно-морские и военно-воздушные базы в Гренландии сыграли существенную роль в сдерживании стран «оси», а в годы холодной войны — Советского Союза, напомнил Politico еще в 2019 году. «Тот, кто завладеет Гренландией, завладеет и Арктикой. Это самое важное стратегическое место в Арктике и, возможно, во всем мире», — заявил изданию Уолтер Бербрик, директор и основатель группы арктических исследований Военно-морского колледжа США.

В 2019 году Трамп уже обращался к властям Дании с предложением о покупке Гренландии, но они его отклонили. В ответ Трамп отменил свой визит в эту страну, обвинив ее в неуважении к США, после того как премьер-министр Метте Фредериксен назвала инициативу 45-го президента США абсурдной. Впрочем, такая же реакция была и у многих наблюдателей. Теперь же аналитики, как и власти Дании, американской союзницы по НАТО, отнеслись к словам Трампа со всей серьезностью. Профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф объясняет это усилением противостояния США с Китаем, который вводит все больше ограничений на экспорт своих природных ресурсов в рамках торговой войны с Америкой. По мнению эксперта, доступ к ресурсам Гренландии позволил бы Вашингтону обезопасить свои цепочки поставок и лишил бы Пекин существенной части экономических рычагов давления.

О том, что для новой американской администрации первостепенное значение имеет доступ к природным ресурсам Гренландии, открыто заявил выдвиженец Трампа на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц. «Речь идет о природных ресурсах. Дело в том, что по мере того, как полярные льды отступают, китайцы запускают ледоколы и тоже продвигаются туда. Это нефть и газ. Это наша национальная безопасность. Это важнейшие полезные ископаемые», — сказал он в эфире Fox News.

8 января в Гренландию отправились сын президента США Дональд Трамп-младший и еще несколько доверенных лиц избранного президента. 11 января Axios выяснил, что власти Дании имели тайные контакты с командой Трампа, пытаясь убедить избранного президента, что проблемы в сфере безопасности могут быть разрешены и без покупки острова. В Копенгагене заверили, что готовы рассмотреть все альтернативные варианты, в том числе увеличение американского военного присутствия в Гренландии (сейчас у США одна военно-космическая база на острове).

Заявление о покупке Гренландии — далеко не единственное экспансионистское высказывание, сделанное Трампом после выборов. Он также говорил о желании восстановить контроль США над Панамским каналом (передан Панаме в 1997 году), сделать Канаду 51-м штатом США, а также переименовать Мексиканский залив в Американский.

Как может выглядеть присоединение Гренландии

На пресс-конференции 7 января Трамп отказался исключить, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией и Панамским каналом. «Нет, я не могу заверить вас ни в одном из этих двух пунктов. Но я могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности», — ответил он на соответствующий вопрос. Если Дания не согласится уступить США Гренландию, то Трамп пригрозил использовать свой излюбленный инструмент — тарифы.

Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, впрочем, заявил 12 января, что новая администрация склоняется к тому, чтобы решить вопрос при помощи сделки. Ее параметры он, правда, не обрисовал. Уолтц же допустил пересмотр существующих соглашений с Данией, а также указал на возрастающее стремление Гренландии к полной независимости от Дании, что «создает самые разные развилки».

12 января были опубликованы результаты опроса американской неправительственной компании Patriot Polling, согласно которому 57,3% жителей Гренландии заявили о желании, чтобы остров вошел в состав США. Против выступили 37,4% опрошенных, оставшиеся 5,3% респондентов не определились с ответом. Это первое подобного рода исследование. Однако в опросе участвовали лишь 416 человек, а FiveThirtyEight — один из самых авторитетных порталов, занимающихся анализом социологических опросов, — оценивает надежность исследований Patriot Polling в один балл из трех возможных.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде утверждает, что остров не хочет быть ни датским, ни американским. «У нас есть стремление к независимости, желание быть хозяевами в собственном доме... Это то, что каждый должен уважать», — заявил он. Вопрос обретения островом независимости обсуждается уже многие годы, но не исключено, что информационная кампания, начатая Трампом, ускорит этот процесс и подтолкнет власти к проведению референдума на эту тему в обозримом будущем. Би-би-си отмечает, что Копенгаген наверняка согласится с итогами плебисцита и ратифицирует их.

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил РБК, что намерения Трампа вполне серьезны, однако в действительности они состоят не в присоединении Гренландии к США, а в изменении баланса сил в Арктике и обеспечении мощного и неоспоримого американского присутствия. Еще до прихода в Белый дом он получил от властей Дании и Гренландии сигналы о готовности к уступкам, в том числе в вопросе ведения американского бизнеса на острове. «Сейчас отход от позиции присоединения будет выглядеть как уступка [со стороны новой администрации]. То есть Дональд Трамп уже заходит к Гренландии и Дании с позиции уступки, и в ответ на американскую уступку они должны будут дать гораздо большие уступки, например права на добычу редкоземельных металлов или вообще в целом полезных ископаемых», — пояснил эксперт.

Наумов также исключил военные действия США на острове, напомнив, что Трамп обещал не начинать новых войн. «Это просто его прекрасно работающая тактика: ему стоит пару недель подержать этот вопрос в информационном топе, и он сразу уже получает уступки, — сказал он. — Так что это и часть кампании, призванной показать, что в Белом доме теперь будет крутой парень, и часть реальной кампании по изменению баланса сил в регионе и переходу Гренландии под фактический контроль США в противовес России и Китаю».